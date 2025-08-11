Data actualizării: | Data publicării:

BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
BAC 2025 sesunea de toamnă. Subiecte proba scrisă limba și literatura română - foto Agerpres
BAC 2025 sesunea de toamnă. Subiecte proba scrisă limba și literatura română - foto Agerpres

Luni are loc prima proba scrisă la BAC 2025, sesiunea august, la Limba și literatura română.

BAC 2025 sesiunea toamnă. Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susţin, luni, probele scrise, arată datele comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Potrivit sursei citate, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar aproximativ 2.000 din promoţiile anterioare.

BAC 2025 sesiunea toamnă. Ei vor susţine întreg examenul ori, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

BAC 2025 sesiunea toamnă. Probele încep la ora 9:00. Accesul candidaţilor în săli este permis cu un act de identitate valid, până la ora 8:30.

BAC 2025 sesiunea toamnă. Examenul BAC 2025 sesiunea de toamnă se desfăşoară conform următorului calendar:

* data 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

*data 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

*data 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

*data 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

* data18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (orele 14:00 - 18:00)

* date19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

* data 26 august: Afişarea rezultatelor finale

BAC 2025 sesiunea toamnă. Examenul este promovat de candidaţii ce îndeplinesc, în același timp, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2025 a început în luna iulie,  cu probele de evaluare a competenţelor.

Vezi și - Rezultate finale Bacalaureat 2025. Au fost publicate notele după contestații / Update

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Anunț referitor la masteratul didactic. Se poate modifica legea
23 iul 2025, 12:17
S-au publicat rezultatele repartizării în licee pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Câți elevi au fost admiși
23 iul 2025, 11:50
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (an școlar 2025 - 2026): Informare sintetică
23 iul 2025, 11:02
Ce schimbări pregătește Ministerul Educației în sistemul universitar. Se poate modifica evaluarea
23 iul 2025, 11:20
Titularizare 2025: Notele la proba scrisă au fost publicate. Ce trebuie să știi despre contestații
22 iul 2025, 10:37
Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat
21 iul 2025, 16:31
Definitivat 2025: Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor)
21 iul 2025, 15:37
Aur pentru România în Australia. Elevii români, printre cei mai buni matematicieni ai lumii la Olimpiada Internaţională de Matematică
18 iul 2025, 19:26
Știința și tehnologia pe înțelesul celor mici la Galați
18 iul 2025, 12:23
Papahagi șochează: Toți trăim cumva. Esența e: cum trăim. Într-o societate civilizată, cu domni și doamne, sau ca vitele
17 iul 2025, 09:19
Adevărul despre pensia judecătorilor, egală cu salariul. Momentul în care totul s-a schimbat și cine e marele vinovat. Judecător ÎCCJ dă cărțile pe față
17 iul 2025, 10:38
Primele rezultate la Definitivat 2025. Update: Au fost publicate notele
15 iul 2025, 08:13
Titularizare 2025: Informare privind proba scrisă
14 iul 2025, 20:22
Dumitru Borțun mută lupa de pe elevi pe profesori și spune ceva foarte grav: Nu ești om/ VIDEO
14 iul 2025, 15:07
Calendar Bacalaureat, sesiunea a doua. Începe înscrierea la Bac 2025 de toamnă
14 iul 2025, 08:25
Noi măsuri pentru profesori. Daniel David: Văd o serie de manipulări și distorsiuni
11 iul 2025, 15:19
Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2025 au fost publicate
10 iul 2025, 08:03
De ce vrea Guvernul să închidă o instituție clasată în top 3 național
09 iul 2025, 09:19
Elevii gălățeni din echipa ByteForce, premiați la campionatul de robotică din Olanda
08 iul 2025, 15:20
Trei pe loc la examenul de admitere în Facultatea de Medicină, la București. Taxa de studiu, 19.000 de lei pe an
07 iul 2025, 16:14
Evaluarea Națională ar putea fi eliminată. Ministrul Educației: Copiii merită o a doua șansă
06 iul 2025, 22:06
Sindicatele din Educație încep protestele: „E foarte probabil ca, în 8 septembrie, deschiderea anului școlar să fie în stradă”
04 iul 2025, 20:21
Complexul Educațional Laude-Reut, promovabilitate 100% la Bacalaureat și performanțe de top în 2025 
04 iul 2025, 10:30
Federaţiile din educaţie anunţă calendarul protestelor. Ar putea urma chiar o grevă generală
03 iul 2025, 21:45
Camelia Bogdan, precizare: Decizia privind excluderea de la cel de-al doilea doctorat nu este definitivă
03 iul 2025, 16:52
Au început înscrierile la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență, sesiunea iulie 2025
03 iul 2025, 09:39
Rezultate Evaluarea naţională 2025. Elevii au aflat notele primite - Update
03 iul 2025, 08:25
Admitere ASE 2025: Au început înscrierile pentru programele universitare de licență
01 iul 2025, 12:21
Copilăria care schimbă o țară: De ce contează integrarea timpurie în comunitatea educațională
30 iun 2025, 20:38
Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council, Doctor Honoris Causa al SNSPA
30 iun 2025, 16:07
Profesorii cer tot mai des ajutorul consilierilor școlari. Care este motivul
30 iun 2025, 14:55
Rezultate finale Bacalaureat 2025. Au fost publicate notele după contestații / Update
30 iun 2025, 08:16
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
acum 24 de minute
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
acum 43 de minute
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
acum 59 de minute
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
acum 1 ora 12 minute
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
acum 1 ora 57 minute
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
acum 1 ora 59 minute
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
acum 2 ore 3 minute
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
pe 10 August 2025
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
pe 10 August 2025
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel