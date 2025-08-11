BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română

BAC 2025 sesiunea toamnă. Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susţin, luni, probele scrise, arată datele comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Potrivit sursei citate, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar aproximativ 2.000 din promoţiile anterioare.



BAC 2025 sesiunea toamnă. Ei vor susţine întreg examenul ori, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.



BAC 2025 sesiunea toamnă. Probele încep la ora 9:00. Accesul candidaţilor în săli este permis cu un act de identitate valid, până la ora 8:30.



BAC 2025 sesiunea toamnă. Examenul BAC 2025 sesiunea de toamnă se desfăşoară conform următorului calendar:



* data 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă



*data 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă



*data 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă



*data 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă



* data18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (orele 14:00 - 18:00)



* date19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii



* data 26 august: Afişarea rezultatelor finale



BAC 2025 sesiunea toamnă. Examenul este promovat de candidaţii ce îndeplinesc, în același timp, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2025 a început în luna iulie, cu probele de evaluare a competenţelor.

