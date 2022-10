"Aveți mare grijă!". Jamila, după ce a fost acuzată de furt: Nu pot face tranzacţii. Mi se pare halucinant să faci asemenea afirmaţii!

”Din categoria Credeam că am trăit să le văd pe toate.

O doamnă mi-a scris pe mail să mă acuze că i-am furat mamei ei bani de pe abonamentul telefonului prin abonare la JamilaCuisine. Am încercat să-i explic doamnei că eu nu am un sistem de abonare contra cost şi că nici n-am avut vreodată. Practic eu nu am acces la abonamentele telefonice şi nu pot face tranzacţii prin care să iau sume de bani. Nu am cum să fac asta! Doamna nu a venit cu nicio dovadă, nici nu avea cum, însă a continuat cu scuzele.

Schimbul de replici mi-a dat de gândit şi vi-l las şi vouă mai jos. Am eliminat nume şi date personale pentru a proteja identitatea persoanelor în cauză. Cu această ocazie ţin să menţionez încă o dată că JamilaCuisine nu solicită niciun fel de plată de la abonaţi. Abonarea pe Facebook, Youtube, Instagram şi Tiktok este 100% gratuită, aşa a fost mereu şi aşa va rămâne. Nu solicităm vreo taxă de abonare, nici nu am solicitat vreodată, conţinutul pe care îl producem fiind 100% gratuit pentru oricine. Nu cerem acces la abonamentele de telefonie, nici la carduri, conturi bancare sau la orice altă metodă de plată.

"Aveţi mare grijă la escroci şi nu apăsaţi pe linkuri dubioase"

Aveţi mare grijă la escroci şi nu apăsaţi pe linkuri dubioase, indiferent dacă vă promit câştiguri în bani sau bunuri! Dacă vedeţi orice tentativă de escrocherie care foloseşte numele JamilaCuisine, vă rog mult să-mi atrageţi atenţia pentru a putea contacta organele de cercetare penală pentru că aceasta este o infracţiune care se pedepseşte.

I-am contact şi pe cei de Vodafone, le-am trimis această conversaţie şi le-am cerut un punct de vedere! Mi se pare halucinant să faci asemenea afirmaţii, mai ales că nu au niciun fundament, iar voi, cei care mă urmăriţi de ani şi ani de zile, ştiţi că eu nu am cerut şi nu cer nici măcar 1 leu pentru conţinutul pe care vi-l ofer. Voi vorbi şi cu avocatul meu pentru a vedea ce se mai poate face în această situaţie. Vă ţin la curent!”, a scris Jamila pe Facebook.

