Autorităţile din Groenlanda îl contrazic pe Donald Trump: Nu o vor obţine

Statele Unite nu vor obţine Groenlanda, a afirmat noul prim-ministru Jens-Frederik Nielsen într-o postare duminică pe Facebook, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora doreşte să ia sub control acest vast teritoriu arctic, transmite Reuters.



'Preşedintele Trump spune că Statele Unite obţin Groenlanda. O să fiu clar: Statele Unite nu o vor obţine. Nu aparţinem nimănui altcuiva. Ne hotărâm propriul viitor', a scris Nielsen.



Sâmbătă, Trump a afirmat la postul NBC News că 'absolut' are discuţii reale cu privire la anexarea acestui teritoriu danez semiautonom.



'Vom obţine Groenlanda, 100%', a declarat preşedintele american, potrivit NBC.



Vineri, în timpul unei vizite la o bază militară americană din nordul Groenlandei, vicepreşedintele JD Vance a acuzat Danemarca de faptul că nu face o treabă bună în a menţine insula în siguranţă, şi a sugerat că SUA ar proteja mai bine această insulă strategic localizată.

Protest în Danemarca

Mii de oameni au participat sâmbătă, în Danemarca, la demonstraţii de susţinere a Groenlandei şi împotriva presiunii preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a prelua acest teritoriu autonom danez, informează EFE.



Aproape 2.000 de persoane s-au adunat în faţa clădirii ambasadei SUA la Copenhaga, în timp ce aproximativ 1.000 s-au adunat în centrul oraşului Aarhus, al doilea oraş ca mărime din Danemarca, pentru a-şi arăta solidaritatea cu insula arctică.



"Groenlanda este sub o presiune disproporţionată din partea Statelor Unite. Întotdeauna a fost o ţară paşnică, nu am avut niciodată această gândire de criză, este ceva nou", explică pentru EFE Henriette Berthelsen, care a participat la organizarea protestului de la Copenhaga.



Această asistentă groenlandeză care locuieşte în Danemarca de zeci de ani recunoaşte că se simte "neputincioasă" în faţa ameninţărilor din partea SUA şi consideră că o demonstraţie de acest tip este modul ei de a-şi asuma "responsabilitatea" şi de a-şi arăta sprijinul pentru Groenlanda.



Protestul are loc la o zi după vizita controversată a vicepreşedintelui SUA, JD Vance, la baza americană din Pittufik (nord-vestul Groenlandei).



Acea vizită a avut loc la câteva zile după ce o călătorie a soţiei sale, Usha Vance, în capitala Nuuk şi Sisimiut, unde urma să participe la o cursă de sănii cu câini, a fost anulată în urma criticilor din partea guvernelor danez şi groenlandez faţă de o astfel de vizită într-un moment în care Groenlanda nu avea guvern în urma alegerilor recente.



"A fost un mod urât de a te comporta, pretinzând că vin ca turişti şi sosind cu avioane uriaşe Hercules, personal de securitate, maşini blindate... A fost o încercare de a înşela oamenii şi de a-i manipula. Nu este în regulă, nu ar trebui să acceptăm asta", spune Berthelsen, care recunoaşte că îi este "frică" de ceea ce s-ar putea întâmpla.



Mesajele în apărarea insulei, de tipul "Groenlanda aparţine groenlandezilor", şi aluziile la Trump au fost foarte prezente pe bannerele afişate la manifestaţia de la Copenhaga şi în cuvintele celor care au ţinut discursuri, printre ei, fostul lider social-democrat Mogens Lykketoft şi Pelle Dragsted, purtător de cuvânt al Alianţei Roşu-Verde.



La sfârşitul vizitei sale la Pituffik, Vance a criticat vineri Danemarca pentru că nu a făcut o "treabă bună" pe insulă şi că ar fi mai bine ca groenlandezii să facă parte din SUA.



"Ceea ce credem că se va întâmpla este că groenlandezii vor alege să fie independenţi de Danemarca şi apoi vom avea conversaţii cu ei din acel punct. Cred că este prea prematur să vorbim despre ceva prea departe în viitor", a spus el.



Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a calificat criticile lui Vance drept "nedrepte", în timp ce ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen le-a calificat drept "nepotrivite" şi a îndemnat SUA să "se privească în oglindă", scrie Agerpres.

