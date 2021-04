Autograful luat de Şovre de la Haaland, scos la licitaţie de Ziua Copilului. Banii vor ajuta un ONG pentru copiii cu autism

Arbitrul asistent Octavian Şovre a fost surprins, după meciul din Liga Campionilor, dintre Manchester City și Borussia Dormund, solicitând un autograf tânărului star norvegian Erling Haaland, după meci, pe culoarele stadionului. Opinia publică a fost împărțită în ceea ce privește oportunitatea gestului său, chiar și după ce acesta a anunțat că autograful va fi scos la licitație în folosul centrului de terapie S.O.S Autism Bihor, al cărui membru de onoare este.

În urma celor întâmplate, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale de Arbitri, nu l-a mai delegat pe Octavian Șovre la niciunul din meciurile ultimei etape din Liga 1.

Autograful este egal cu bugetul pe şase luni

Simona Zlibluț, președintele SOS Autism Bihor, a explicat ce se va întâmpla cu autograful și care este povestea colaborării sale cu Octavian Șovre: „Având în vedere legătura mea, personală, cu Tavi, fiind colegi de grădiniță, am copilărit împreună, mamele noastre au lucrat împreună. În momentul în care am venit la conducerea asociației i-am cerut, cumva, sprijinul. Am avut (autografe n.r.) de la Helmuth Duckadam, am avut de la Ionuț Lupescu, de la Gheorghe Hagi. Am avut de la familia Cadas, de la Constantina Diţă.”.

Conform Simonei Zlibuț, autograful unei celebrități asigură bugetul asociației pe 6 luni, scrie Mediafax. .

Gestul făcut de Octavian Șovre a atras atenția internațională asupra asociației, existând cereri din străinătate pentru autograful lui Haaland. Chiar și Gică Popescu a oferit un tricou cu Barcelona. Obiectele cu autograf urmează a fi vândute la o licitație online cu ocazia Zilei Copilului.

„Noi preconizăm să facem un eveniment online, o licitaţie online cu aceste obiecte. Domnul Gică Popescu, la un interviu, şi-a arătat dorinţa de a ne trimite şi el un tricou cu autograful lui Guardiola.”, a mai spus Simona Zlibluț.

Şi Victor Ciutacu a scos un tricou la licitaţie

Jurnalistul Victor Ciutacu a reacţionat rapid după gestul lui Octavian Şovre şi a anunţat că scoate la licitaţie un tricou al lui Mihai Neşu, din vremea când acesta juca la Utrecht.

"Eu sunt (și) mai pragmatic. Și îmi doresc, fără a încerca să parazitez licitațiile caritabile pentru tricouri, să le ofer copiilor, împreună cu voi, un cadou concret de Paște. Motiv pentru care postez aici contul unde puteți dona direct. Aștept, în plus față de generozitatea voastră, dacă doriți să renunțați la discreție (fie și numai în relația cu mine), mesaje private cu sumele donate. Țin acțiunea asta sus până la Paște. Cel care a donat cel mai mult va primi, din partea mea, cadou, tricoul original de joc, cu semnătură, al întemeietorului Mihai Nesu Foundation, el însuși din Bihor. Repet, nu licitez nimic, ofer un cadou aceluia care se va dovedi, dintre cei care mă urmăresc și (sper) mă apreciază, cel mai generos", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

