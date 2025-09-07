Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 

Un accident spectaculos, dar care putea avea urmări mult mai grave, s-a produs duminică pe autostrada Maresme, cunoscută oficial ca C-32, în apropiere de localitatea Santa Susanna, la circa 50 de kilometri de Barcelona. Un autocar plin cu pasageri, majoritatea turiști, s-a răsturnat după ce a ieșit de pe carosabil, provocând panică și mobilizând un număr impresionant de echipe de intervenție.

Vehiculul efectua o cursă regulată între stațiunea de coastă Lloret de Mar, situată la nord de Barcelona, și Aeroportul El Prat. În interior se aflau aproximativ 60 de persoane, printre care atât spanioli, cât și cetățeni străini. Bilanțul oficial comunicat de Serviciul de Urgență Medicală (SEM) al Cataloniei arată că zece persoane au fost rănite: două dintre ele se află în stare gravă, una este rănită moderat, iar alte șapte au suferit leziuni ușoare. Nicio persoană nu și-a pierdut viața, iar restul de 53 de pasageri au fost evaluați de medici la fața locului, fără a fi nevoie de internare.

Accidentul s-a produs la scurt timp după prânz, într-o zonă cu trafic intens. Din primele date, autocarul ar fi ratat un viraj, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un șanț aflat la marginea drumului. Imaginile surprinse de serviciile de intervenție arată vehiculul roșu culcat pe o parte, printre arbori, cu geamurile sparte și partea frontală avariată.

Vegetația deasă de pe marginea drumului a salvat pasagerii de la o tragedie

Mai multe echipe de pompieri, polițiști și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului. Subinspectorul pompierilor, Pep Cola, a declarat că norocul pasagerilor a fost existența vegetației dense pe marginea drumului, care a atenuat căderea. „Impactul ar fi putut fi mult mai devastator dacă vehiculul ar fi căzut direct pe asfalt sau într-o zonă stâncoasă”, a precizat acesta.

Autoritățile catalane au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările accidentului. Se iau în calcul mai multe scenarii: o eroare de pilotaj, o defecțiune tehnică a autocarului sau condiții rutiere care ar fi putut contribui la pierderea controlului. Șoferul urmează să fie audiat în perioada următoare, iar autocarul va fi supus unei expertize tehnice.

În urma accidentului, traficul pe C-32 a fost blocat mai multe ore, formându-se cozi de kilometri. Autoritățile au deviat circulația pe rute alternative până la ridicarea vehiculului și degajarea carosabilului.

Deși bilanțul final nu consemnează victime, dimensiunea accidentului și numărul mare de pasageri implicați au transformat incidentul într-un semnal de alarmă pentru siguranța transportului rutier în Catalonia. Autostrada C-32 este una dintre cele mai circulate din regiune, asigurând legătura dintre stațiunile turistice ale Costa Brava și Barcelona, ceea ce face ca orice incident de acest tip să aibă un impact major asupra traficului și asupra opiniei publice.

