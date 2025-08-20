Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem

Marți dimineață, doi tineri, adolescenți, au fost loviți de un TIR pe A1. Șoferul care i-a lovit mortal pe cei doi, un băiat și o fată, a afirmat că nu i-a putut evita, cei doi sărind în fața lui, pe carosabil. Cei doi s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență și ar fi făcut apoi gestul extrem, de a sări în fața mașinii.

”Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut... Părea că se țineau în brațe” a susținut șoferul.

Tânăra ar fi avut doar 14 ani și era dintr-o localitate din județul Giurgiu. Tânărul avea 18 ani și era din Buzău, din Râmnicu Sărat. Erau într-o relație, iar polițiștii deschiseseră o anchetă în acest caz, a spus primarul localității din care provenea adolescenta.

Erau în curs mai multe anchete, la mai multe instituții, privind relația lor

Primarul din Crevedia Mare, Daniel Badea, a declarat, pentru Digi24: ”Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație. Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”.

Primarul a mai spus, conform Libertatea, că l-a văzut recent pe băiat certându-se cu mama fetei. Fata era elevă, dar avea mai multe absențe, a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică și, cu greu, în ultimele săptămâni a reușit să-și încheie situația să promoveze clasa. Familia tinerei nu era cunoscută cu probleme, adolescenta fiind cea mai mică dintre patru frați.

Părinții celor doi au mers la IML pentru a-i identifica și urmează să le ridice trupurile. Polițiștii urmează să-i audieze.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News