Atletico Madrid exclude venirea lui Cristiano Ronaldo

Vorbind la prezentarea fundaşului Nahuel Molina, Cerezo a spus că internaţionalul argentinian venit de la Udinese este "ultima piesă" cu care Atletico s-a întărit în această vară. Aceasta înseamnă că lotul echipei antrenate de Diego Simeone este complet din punctul de vedere al preşedintelui clubului.



Înainte de Molina, Atletico i-a adus pe Samuel Lino şi Axel Witsel, veniţi să acopere golurile apărute după plecarea lui Luis Suarez, Sime Vrsaljko şi Hector Herrera.



"Cu acest transfer, noi am reuşit să aducem ultima piesă pe care o căutam. Repet, pentru ziarişti, cu acest transfer noi am reuşit să aducem ultima piesă pe care o căutam", a spus Cerezo.



El a arătat astfel că se distanţează de speculaţiile despre Ronaldo, după ce un grup de suporteri ai lui Atletico şi-a manifestat opoziţia fermă faţă de venirea atacantului.



Cerezo afirmase deja că orice acord pentru a-l aduce pe Ronaldo de la Manchester United este "practic imposibil".



Potrivit presei, Jorge Mendes, impresarul lui Ronaldo, poartă negocieri cu Sporting Lisabona, după ce fotbalistul a solicitat rezilierea contractului cu Manchester United, valabil până la finalul sezonului viitor.



Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor, cu 140 de reuşite, şi ar dori să evolueze pentru o echipă calificată în noua ediţie a acestei competiţii, pentru a-şi consolida recordul de goluri.



Manchester United nu va participa în acest sezon la Liga Campionilor, după ce s-a clasat doar pe poziţia a şasea în ediţia trecută din Premier League.



Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a precizat că nu este interesată de aducerea lui Ronaldo.



Atletico o va întâlni sâmbătă pe United într-un meci amical, în care este puţin probabil ca Ronaldo să joace.

Portughezul Cristiano Ronaldo revine într-un meci pentru Manchester United, după ce o bună parte din această vară nu s-a antrenat cu echipa.

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a anunţat că va evolua în următorul meci amical pe care echipa sa, Manchester United, îl va disputa împotriva formaţiei spaniole Rayo Vallecano, duminică pe stadionul Old Trafford, în timp ce continuă speculaţiile referitoare la viitorul său, informează AFP.



Starul lusitan, în vârstă de 37 de ani, nu a participat la turneele efectuate de United în această vară, în Thailanda şi Australia, din motive personale, doreşte să părăsească clubul englez, la care a revenit la începutul sezonului trecut.



Ronaldo nu a fost inclus în lotul pentru următoarea partidă de pregătire a lui Manchester United, împotriva echipei Atletico Madrid, sâmbătă la Olso, dar a anunţat pe Instagram că "Domingo o rei joga" (Duminică joacă regele), referindu-se la amicalul cu Rayo Vallecano, din ziua următoare.



Manchester United a precizat dor că jucătorii din lot care nu vor efectua deplasarea la Oslo vor evolua duminică în meciul cu Rayo.



Noul antrenor al grupării de pe Old Trafford, olandezul Erik ten Hag, a afirmat anterior că Rolando "nu este de vânzare".



Manchester United va debuta în noua ediţie a campionatului Angliei pe teren propriu, împotriva formaţiei Brighton, pe 7 august, scrie Agerpres.

"Planurile noastre îl includ pe Cristiano Ronaldo pentru acest sezon. Punct! Abia aștept să lucrez cu el. Cristiano nu este de vânzare. Vrem să avem un sezon de succes împreună.

Am vorbit cu el, am avut o discuție bună. Ce am vorbit rămâne între mine și Cristiano. Ce pot să spun este că a fost o conversație de succes", a spus Erik ten Hag, citat de Sky Sports.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News