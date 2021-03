Aterizare comică a unui albatros, devenită virală pe rețelele sociale / VIDEO

O înregistrare surprinsă de camera de luat vederi a unei rezervaţii naturale din Noua Zeelandă în care apare un albatros regal aterizând cu ciocul înfipt în pământ a devenit virală, informează Reuters miercuri.



În imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin, de pe Insula de Sud a Noii Zeelande, apare un albatros care aterizează cu ciocul în pământ, dând apoi neputincios din picioare, înainte ca, într-un final, să reuşească să se redreseze sub privirile unui pui.



Videoclipul a fost vizionat de peste 660.000 de ori după ce a fost publicat sâmbătă, numeroşi utilizatori de pe Twitter aducând în discuţie experienţe similare petrecute la schi sau încercând să-şi imagineze gândurile din mintea albatrosului în acele momente.



Deşi pentru un albatros zborul este în mare parte lipsit de efort, aterizarea poate fi puţin mai dificilă, este comentariul ironic care însoţeşte videoclipul publicat pe contul de Twitter al Royal Albatross Cam, precizează Agerpres.

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.



Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g