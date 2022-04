ATACUL TERORIST din Tel Aviv, sărbătorit pe Twitter. Mesaje îngrozitoare de susținere după atentatul din Israel. Dau cu artificii

De astăzi, începe weekendul în Israel și foarte mulți tineri se aflau în zona centrală din Tel Aviv, într-o seară ce se anunța liniștită. Un bărbat, se pare că palestinian, a deschis însă focul asupra unei terase. Doi oameni au murit, se pare că 15 sunt răniți, dintre care 6 sunt în stare gravă. Forțele speciale de ordine bănuiesc că teroristul se află într-o clădire pe care au și înconjurat-o. Mai recent, au închis o arteră. Google Maps a marcat zonele închise din cauza atacului terorist.

Citește mai mult aici despre atac: Atac terorist în Tel Aviv. Două persoane au murit și 12 sunt rănite - UPDATE: Ultimele informații. FOTO/VIDEO

Ca pentru orice alt eveniment din lume, cele mai importante informații sunt căutate pe Twitter. De această dată sub hashtagul #telaviv. Ce a urmat după atentat este însă îngrozitor. Palestinienii extremiști se pare că sărbătoresc atacul terorist.

Mai multe grupuri teroriste își revendică responsabilitatea, însă palestinienii din Jenin par a sărbători mai mult decât alte grupuri, conform informațiilor care circulă pe rețeaua socială.

Imaginile care circulă pe Twitter arată că palestinienii sărbătoresc cu artificii:

Palestinians celebrate with fireworks, as the manhunt continues. Video taken by an Israeli settler. #تل_أبيب #إسرائيل #Israel #TelAviv pic.twitter.com/NZ0US1Gj3r

Un mesaj publicat pe aceeași rețea transmite că ”ceea ce se întâmplă în #TelAviv este teribil și trebuie condamnat. Cei care sărbătoresc asta sunt îngrozitori. Ceea ce vreau să zic este că vă rog să nu considerați o minoritate vocală ca fiind un adevăr absolut. Oamenii vor pace și nu acesta este modul în care vor să o obțină”.

Între timp, bărbați mascați celebrează crima odioasă din această seară, împărțind bomboane pe străzile din Ramallah, controlate de Autoritatea Palestiniană:

Masked men CELEBRATE the murderous terror attack that saw innocents struck down in cold blood by giving out candy on the streets of Palestinian Authority-controlled Ramallah #TelAviv #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/AOoffrytGp