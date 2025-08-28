Atac de amploare al Rusiei în Kiev, soldat cu 8 morți și zeci de răniți

Rușii au atacat din nou Kievul, în noaptea de miercuri spre joi.

Forțele ruse au lansat un atac pe scară largă, peste noapte, cu drone și rachete asupra Kievului, transmite Reuters. Ofensiva a ucis cel puțin opt persoane, rănind alți 38 și avariind clădiri rezidențiale și alte imobile din mai multe cartiere ale orașului, au declarat joi, 28 august, oficialii ucraineni.

Ministrul de Interne, Igor Klymenko, a spus pe Telegram că printre cei morți se numără și doi copii. Primarul Vitali Kliciko a raportat 38 de răniți, inclusiv trei copii, dintre care 30 au fost spitalizați.

Administrația militară a capitalei ucrainene a anunțat că în atac au fost folosite drone și rachete.

„Din păcate, stilul rușilor este tipic pentru atacurile lor”, a scris pe Telegram Timur Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului.

„Lovituri combinate, din direcții diferite. Și sistematic, vizând clădiri rezidențiale obișnuite”, a adăugat el.

Multiple atacuri peste noapte

Oficialii au enumerat numeroase imobile care au suferit pagube, inclusiv mai multe blocuri turn. Tkacenko a precizat că două blocuri de apartamente de pe maluri opuse ale Niprului au fost grav avariate.

Russian terrorists "want peace again" - Kyiv now pic.twitter.com/yr0Xhwh6Wc — Iryna Zabrodska (@IrusZabrodskaya) August 28, 2025

În districtul Darnyțki, o suburbie din est, o clădire cu cinci etaje a fost parțial distrusă, echipele de salvare căutând printre dărâmături locuitori prinși sub ruine.

Echipele de intervenție gestionează urmările atacurilor în peste 20 de locații din capitală, a adăugat acesta.

Incendii au izbucnit în mai multe zone ale orașului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacul demonstrează răspunsul Rusiei la diplomație și a cerut sancțiuni mai dure împotriva Moscovei. El a spus că se așteaptă la o reacție din partea Chinei și Ungariei după atac.

