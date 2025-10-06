€ 5.0889
Data publicării: 10:57 06 Oct 2025

Atac cu peste 200 de drone al Ucrainei în Rusia, susține Kremlinul
Autor: Iulia Horovei

atac drone Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Agerpres
 

Rusia a anunțat că a interceptat 251 de drone ucrainene într-unul dintre cele mai mari atacuri ale Kievului din cei trei ani și jumătate de conflict.

Rusia a anunțat luni că a interceptat 251 de drone ucrainene în timpul nopții, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului în trei ani și jumătate de conflict armat, atac de mare intensitate mai ales în zona Mării Negre, informează AFP.

Din acest număr neobișnuit de mare, 40 de drone au fost doborâte deasupra peninsulei ucrainene Crimeea, anexată de Rusia în 2014, 62 deasupra Mării Negre și cinci deasupra Mării Azov, a precizat Ministerul rus al Apărării.

Rusia își continuă atacurile în Ucraina

De la începutul ofensivei sale în februarie 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus.

Kievul vizează în special infrastructurile energetice ruse, însă aceste atacuri sunt în general limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova și-a intensificat în ultimele zile loviturile asupra rețelei electrice ucrainene, generând temeri cu privire la o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat și în 2024.

Avansul rușilor pe teritoriul ucrainean

La sfârșitul lui septembrie, Moscova exercita un control total sau parțial asupra 19% din teritoriul ucrainean, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).

Circa 7%, Crimeea și zone din Donbas, erau deja controlate de Moscova înainte de declanșarea invaziei ruse în februarie 2022.

În timp ce eforturile diplomatice angajate de președintele american Donald Trump în timpul verii pentru a pune capăt conflictului s-au împotmolit, avansarea armatei ruse a încetinit din nou în septembrie.

Ea a ocupat 447 de kilometri pătrați de la Ucraina, accentuând încetinirea începută în august (594 de kilometri pătrați), după un vârf în iulie (634 de kilometri pătrați), potrivit Agerpres.

