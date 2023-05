Atac cu drone asupra lui Vladimir Putin. New York Times: Ar fi fost ochestrat de Ucraina

Atacul cu drone asupra lui Vladimir Putin din această lună a fost probabil orchestrat de una dintre unităţile speciale de informaţii militare ale Ucrainei, informează New York Times, citând evaluări ale agenţiilor de spionaj americane, transmite Reuters. Ziarul mai scrie că atacul pare să fi făcut parte dintr-o serie de operaţiuni sub acoperire care i-au făcut pe oficialii din SUA, cel mai mare furnizor de echipament militar al Ucrainei, să se simtă inconfortabil.

Ce ar arăta evaluările agenţiilor de spionaj americane





Evaluarea americană se bazează pe comunicaţii interceptate ruse şi ucrainene, scrie ziarul, transmite Agerpres. SUA au interceptat conversaţii ucrainene în care oficiali afirmau că ei cred că ţara lor este responsabilă pentru atac, precum şi comunicaţii ruseşti care indicau că nu este genul de operaţiune sub steag fals orchestrată de Rusia, adaugă sursa citată.



Oficiali americani au afirmat că nu cred că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi dă acordul pentru toate operaţiunile sub acoperire, potrivit New York Times. Este neclar în ce măsură are cunoştinţă de astfel de operaţiuni în avans, au mai afirmat aceşti oficiali.



Rusia a acuzat Ucraina de tentativă de a-l ucide pe preşedintele rus Vladimir Putin în acest atac. Preşedintele Zelenski a negat cu promptitudine orice implicare ucraineană. Kremlinul a afirmat că SUA se află în spatele atacului cu drone, o acuzaţie despre care Washingtonul susţine că este ridicolă.

Kremlinul spune că a reparat cupola lovită de drone

Kremlinul a anunţat acum două săptămâni că a fost reparată cupola Palatului Senatului, deteriorată într-un atac cu drone care a avut loc miercuri şi care a fost pus de Moscova pe seama Kievului.

"Cele două plăci de cupru deteriorate ale domului au fost înlocuite", a declarat Elena Krilova, purtătoare de cuvânt a administraţiei prezidenţiale, pentru agenţia Interfax, conform Agerpres.



Palatul Senatului, clădire pe care flutură steagul tricolor rus ce poate fi văzut din Piaţa Roşie, este folosit încă de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991 ca birou al preşedintelui Federaţiei Ruse.

În momentul în care rămăşiţele dronelor doborâte de apărarea antiaeriană rusă au lovit cupola, preşedintele rus Vladimir Putin nu se afla în biroul său, ci în reşedinţa sa de ţară din Novo-Ogariovo, unde îşi petrece cea mai mare parte a timpului. De fapt, Putin s-a întors abia peste câteva zile biroul său de la Kremlin pentru a se întâlni cu ministrul economiei, Maxim Reşetnikov. Citește continuarea articolului AICI.

