Cine este bărbatul care a atacat cu cuțitul în centrul Marsiliei. Gestul, după ce a fost evacuat din hotel pentru neplată

UPDATE: Într-o declaraţie acordată presei în apropierea locului atacului din plin centrul oraşului Marsilia, procurorul care a preluat cazul, Nicolas Bessone, a precizat că suspectul a lansat atacul după ce a fost evacuat pentru neplată din hotelul unde era cazat.



Atacatorul este un tunisian născut în anul 1990, imigrant cu acte în regulă, dar cu antecedente penale.



Înarmat cu două cuţite şi o rangă, el a înjunghiat mai întâi persoana care ocupa camera de hotel din care tocmai fusese evacuat. Apoi i-a înjunghiat pe managerul hotelului şi pe fiul acestuia. În final, a ieşit în stradă şi a atacat cu cuţitul oameni la întâmplare, până la sosirea poliţiei. Poliţiştii l-au somat să lase jos armele albe, dar el nu s-a conformat şi în plus a încercat să atace poliţiştii, care au fost astfel nevoiţi să tragă asupra lui, a detaliat procurorul derularea evenimentelor.



A priori nu este vorba despre un atac terorist, a estimat acelaşi procuror, adăugând însă că mai sunt elemente de investigat. El a mai precizat că, dintre cele cinci persoane rănite, una se află în stare critică, conform Agerpres.

----

Un bărbat care a rănit marţi patru persoane într-un atac cu cuţitul în plin centrul oraşului francez Marsilia a fost împuşcat de poliţie şi este în stare critică, potrivit unor surse din poliţie citate de agenţiile AFP şi Reuters.



Atacatorul a înjunghiat cel puţin patru persoane în proximitatea unui centru comercial din apropierea Portului Vechi, într-o zonă cunoscută ca fiind frecventată de traficanţii de droguri, dar poliţiştii au intervenit rapid.



Conform unui martor, poliţiştii au încercat iniţial să-l imobilizeze, dar el a încercat să atace cu cuţitul de asemenea un poliţist, citează Agerpres. Un alt martor afirmă că a văzut un bărbat cu ”două cuţite mari de măcelar”, în timp ce o sursă din poliţie spune că aparent a fost vorba despre o încăierare la ieşirea dintr-un restaurant kebab.



Autorul atacului este în stare critică, nu însă şi victimele sale, potrivit primelor informaţii oferite de poliţie.

