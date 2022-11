Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014, s-a născut pe 4 noiembrie 1951, în Murfatlar. „Observăm că este un nativ Scorpion. Zodia reprezintă caracteristicile generale ale unei persoane din punct de vedere astrologic. Soarele în Scorpion face nativul puternic, neînfricat, dornic de control absolut, secretos, foarte pasionat și intens, persistent, îndrăzneț, cu tendințe de a trăi de la o extremă la alta, atras de crize, răzbunător, cu un simț strategic uimitor”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„Luna era plasată în semnul Capricornului. Traian Băsescu a fost încă de mic foarte matur, independent, detașat emoțional, cu simț practic. Această poziție a Lunii i-a oferit capacități de organizator, puterea de a lua decizii în momentele cele mai grele, de a-și asuma aventuri serioase. A căutat întotdeauna stabilitatea, rezistența și și-a făcut permanent planuri pe lungă durată. Ca să nu mai spunem că poate conduce echipe mari, mase de oameni, fără a se implica deloc emoțional. Cu Mercur în Scorpion, Traian Băsescu are o minte de detectiv, investigator, o memorie de elefant. Posedă o intuiție de invidiat, o imaginație extraordinară. Are simț la oameni, depisează minciuna și secretele precum un radar. Și acest aspect este responsabil și pentru multiplele replici acide”, a zis Daniela Simulescu, adăugând că aspectul cel mai important este conjuncția Venus-Marte în semnul Fecioarei.

„Venus în Fecioară îl ajută cu simț critic și capacitatea de a-și îmbunătăți permanent munca. Îi plac științele fixe. Are o gândire matematică, simț pragmatic și analitic. Se gândește așa: cât investesc, cât scot și în cât timp. Cu Marte în Fecioară, este foarte exigent cu propria persoană și atent la fiecare detaliu. Nu îi scapă absolut nimic. Este într-o căutare permanentă a perfecțiunii, a imaginii impecabile. Are o putere de muncă extraordinară. Standardele sale ridicate se aplică în orice întreprinde. Probabil că a simțit încă de mic nevoia de a organiza și de a conduce. Găsește imediat ce nu funcționează și se preocupă de găsirea unor soluții cât mai eficiente. Când aceste două planete se află în conjuncție, avem de-a face cu o persoană critică, pretențioasă, exigentă, calculată, pragmatică, focusată pe muncă, foarte competitivă”, a conchis Daniela Simulescu.

Decizia ÎCCJ





Pe 23 martie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.



Instanţa supremă a respins, ca nefondat, recursul formulat de fostul preşedinte, fiind menţinută decizia din 20 septembrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - instanţa de fond, prin care a fost admisă acţiunea CNSAS şi a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.



CNSAS a susţinut că Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.



Din documentele depuse în instanţă de CNSAS rezultă că Băsescu ar fi avut un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe.



Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenţia de a pleca în străinătate şi relaţii cu cetăţeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.



„Analizând informaţiile furnizate de pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viaţă privată (art. 17 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice) şi dreptul la liberă circulaţie (art. 12 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice", mai susţinea CNSAS.



Potrivit Consiliului, urmare a uneia dintre notele informative date de Traian Băsescu faţă de un coleg, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave româneşti care plecau în afara graniţelor ţării.



În timpul procesului de la Curtea de Apel Bucureşti, Traian Băsescu a negat că ar fi fost colaborator al fostei Securităţi.



„Avem puncte de vedere total diferite, eu şi CNSAS. Ne va împăca un al treilea, judecătorul", a spus, atunci, Băsescu.



Traian Băsescu a precizat în sala de judecată că nu a ştiut că i s-ar fi alocat un nume conspirativ, subliniind că rapoartele sale sunt semnate „căpitan Traian Băsescu".



„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (...) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale", s-a apărat el.





