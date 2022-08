Astăzi, 20 august, fii mai bun și ajută animalele fără adăpost. Dragostea unui prieten necuvântător este gratuită

Astăzi, 20 august, sunt celebrate mai multe sărbători. Printre acestea se numără și Ziua internaţională a animalelor fără adăpost. Prin urmare, astăzi poate fi ziua ideală să ajutați un câine sau o pisică abandonată.

În fiecare zi, numeroase animale sunt abandonate sau plasate în adăposturi, depinzând de organizaţii caritabile şi de bunăvoinţa altor oameni. Aceste organizaţii încearcă cu disperare să sensibilizeze populaţia cu privire la situaţia dificilă a animalelor fără adăpost şi abandonate. Ziua internaţională a animalelor fără adăpost, marcată în a treia sâmbătă din august, a fost iniţiată de Societatea Internaţională pentru Drepturile Animalelor (ISAR) în 1992 şi are ca scop educarea oamenilor cu privire la abandonul animalelor de companie şi la necesitatea sterlizării pentru prevenirea reproducerii nedorite a acestora, relatează Agerpres.



De asemenea, această zi aduce un omagiu special persoanelor care oferă adăpost animalelor sau care lucrează şi ajută la salvarea animalelor fără adăpost, relatează happydays365.org.

Ziua mondială a ţânţarilor





Ziua mondială a ţânţarilor a fost creată pentru a onora descoperirea legăturii dintre ţânţari şi transmiterea malariei la oameni. Malaria este o boală cauzată de un parazit, vindecabilă şi prevenibilă, dar, din păcate, încă ameninţă vieţile a milioane de oameni din întreaga lume. Este important de reţinut că nu toţi ţânţarii transmit malaria: doar femelele anofel infectate sunt capabile să o transmită la oameni.



Cele mai recente statistici arată că aproximativ 435.000 de persoane mor în fiecare an din cauza malariei. Totodată, se crede că există aproximativ 219 milioane de cazuri de malarie în fiecare an în întreaga lume. Mulţi oameni, în special cei care trăiesc în zone care nu sunt expuse riscului, nu realizează cât de gravă este această problemă, scrie site-ul daysoftheyear.com.



Malaria poate fi întâlnită în peste o sută de ţări, de obicei în zonele tropicale ale lumii. Cu toate acestea, aproximativ 70% din povara malariei din întreaga lume este concentrată în 11 ţări, una dintre acestea fiind India, iar restul fiind pe continentul african.



Călătorii care nu sunt imuni şi care provin din zone fără malarie sunt extrem de vulnerabili dacă sunt infectaţi cu această boală. În 2010, cântăreaţa britanică Cheryl Cole s-a îmbolnăvit incredibil de grav după ce a contractat malaria în timp ce se afla în vacanţă în Africa.



Paraziţii malariei au dezvoltat rezistenţă la multe dintre medicamentele utilizate în mod obişnuit, inclusiv la artemisinină şi clorochină. În consecinţă, o mulţime de profesionişti din domeniul sănătăţii continuă să caute medicamente mai bune care să lupte împotriva malariei.



Ziua mondială a ţânţarilor (#WorldMosquitoDay), sărbătorită în fiecare an pe 20 august, a fost instituită pentru prima dată în 1897, când Sir Ronald Ross a descoperit legătura dintre ţânţari şi transmiterea malariei. Scopul acestei zile este de a creşte gradul de conştientizare cu privire la cauzele malariei şi la modul în care aceasta poate fi prevenită, precum şi de a strânge fonduri pentru cercetarea în vederea vindecării malariei. Este, de asemenea, un omagiu adus muncii revoluţionare a omului de ştiinţă britanic şi a celor care l-au urmat.



Ziua mondială a albinelor





Deseori, considerăm că natura este de la sine înţeleasă şi nu ne gândim la rolul esenţial pe care îl joacă toate creaturile vieţii. A treia sâmbătă din august este ziua în care i se aduce un omagiu unora dintre aceste vieţuitoare, incredibil de harnicele albine, care ne oferă miere, acesta fiind unul dintre multele motive pentru care ar trebui să le fim recunoscători.



Tipul de flori pe care albinele le vizitează va avea un impact asupra texturii, mirosului şi gustului mierii, rezultând diferite tipuri de miere. Există o mulţime de beneficii nutriţionale care sunt asociate cu adăugarea unui pic de miere în dietă. Mierea de înaltă calitate oferă o serie de beneficii datorită antioxidanţilor care sunt incluşi. Aceştia includ compuşi fenolici, cum ar fi flavonoidele, precum şi acizi organici. Antioxidanţii care se găsesc în miere au fost legaţi de scăderea riscului de accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord şi unele forme de cancer. De asemenea, se crede că aceştia ajută în ceea ce priveşte sănătatea ochilor.



De asemenea, au existat studii care au arătat că mierea poate ajuta la îmbunătăţirea nivelului de colesterol în sensul că ridică semnificativ colesterolul bun HDL, în timp ce scade totalul colesterolului rău LDL. Cei care au un nivel ridicat de colesterol LDL prezintă un risc mai mare de a avea boli de inimă. Acest tip de colesterol joacă un rol masiv în ateroscleroză, care este acumularea de grăsime în artere şi care poate provoca accidente vasculare cerebrale şi atacuri de cord.



Şi nu doar consumul de miere ne poate aduce beneficii. Aceasta este folosită de mulţi ani ca tratament topic pentru vindecarea arsurilor şi a rănilor. De fapt, această utilizare a mierii poate data din Egiptul Antic. Cercetătorii au ajuns la concluzia că puterile vindecătoare ale mierii provin din efectele antiinflamatorii şi antibacteriene pe care le are, precum şi din capacitatea sa de a hrăni ţesutul care înconjoară zona rănită.



Din păcate, albinele sunt în declin la nivel mondial pentru că se confruntă cu o serie de ameninţări diferite. Utilizarea pesticidelor toxice este una dintre aceste ameninţări. De asemenea, ele sunt în pericol din cauza pierderii habitatului, deoarece s-a înregistrat o creştere a metodelor agricole invazive şi a dezvoltărilor urbane.



Ziua mondială a albinelor (#WorldHoneyBeeDay) a fost lansată de apicultorii din SUA, care au solicitat Departamentului Agriculturii (USDA) în 2009 o zi oficială pentru a onora albinele şi apicultura. În prezent oameni din întreaga lume sărbătoresc albinele în fiecare an.



Ziua Rupeţi monotonia





Există o anumită siguranţă într-un program constant, dar a face prea mult timp acelaşi lucru ne blochează în rutină, iar monotonia ne poate ucide. Ziua Rupeţi monotonia (#BreakTheMonotonyDay), sărbătorită în a treia zi din august, ne aminteşte că uneori schimbarea este bună, iar schimbarea rutinei zilnice poate face cu adevărat diferenţa.



Această zi s-a născut din constatarea că oamenii în general, din toate culturile şi din toate generaţiile, au un lucru care rămâne constant: consecvenţa. Odată ce ne stabilim un tipar, îl găsim atât de confortabil încât, chiar dacă ne-ar fi foarte benefic să variem ceea ce facem zi de zi, rămânerea în obiceiurile noastre zilnice este mult prea uşoară. Această zi de sâmbătă ne provoacă să facem o schimbare, oricât de mică, în rutina noastră şi să vedem ce s-ar putea întâmpla.



Vieţi întregi s-au schimbat prin ieşirea din monotonia zilnică. De exemplu, relaţii atât profesionale, cât şi romantice au început pentru că doi oameni care nu se intersectează niciodată pe aceleaşi drumuri şi-au schimbat rutina pentru o zi, în mod deliberat sau accidental.

