Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"

Atacul care l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a aprins o explozie de furie şi retorică extremă în tabăra de dreapta, pe măsură ce căutarea autorului a continuat și joi seara. Evenimentul a fost reinterpretat de unii susţinători ai preşedintelui Donald Trump ca un moment decisiv şi ameninţător pentru influenţa conservatoare, într-un context marcat deja de o creştere a violenţei politice.

Mulţi dintre adepţii lui Trump au acuzat imediat adversarii de stânga, văzând în uciderea lui Kirk consecinţa ostilităţii îndreptate de ani de zile împotriva mişcării „Make America Great Again” (N.r. Facem America Măreață Din Nou). Pe reţelele sociale au fost semnalate mesaje care păreau să sărbătorească moartea activistului, folosite de conservatori ca probă că aceştia sunt ţinta unor atacuri politice directe.

"Nu l-au putut învinge într-o dezbatere, așa că l-au asasinat. Întregul Partid Democrat trebuie spânzurat acum!"

„Nu l-au putut învinge într-o dezbatere, așa că l-au asasinat”, a scris pe X Isabella Maria DeLuca, o activistă conservatoare grațiată pentru implicarea în evenimentele din 6 ianuarie.



Un avocat republican apropiat mediilor pro-Trump, Mike Davis, a descris rolul lui Kirk în mobilizarea tinerelor generaţii conservatoare drept „o amenințare existențială la adresa viitorului ideologiei și puterii de stânga”.

Cercetătoarea Jen Golbeck, care monitorizează activitatea online a dreptei radicale, a trecut prin peste 3.000 de postări publicate pe X şi pe forumul pro-Trump Patriots.Win în primele 24 de ore după atac. Analiza ei a scos la iveală un cocktail volatil de durere, furie şi semne de radicalizare în creştere; în absenţa unei clarificări privind autorul şi motivele, Golbeck afirmă că susţinătorii lui Trump „se agață de o narațiune care se potrivește cu ceea ce vor să creadă”.

Pe forumuri şi aplicaţii de mesagerie pro-MAGA au apărut apeluri virulente la represalii. Pe Patriots.Win, unele mesaje incitau la răzbunare - „Întregul Partid Democrat trebuie spânzurat acum!”, a scris un utilizator anonim - iar altul a comparat cazul cu „Incendiul Reichstagului”, sugerând că ar fi „timpul să punem capăt democrației.” Reuters nu a putut obţine un punct de vedere oficial din partea Patriots.Win.



Un cont anonim de pe X a descris moartea lui Kirk drept „punct de rupere”, avertizând că ţara ar fi „pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil”, şi concluzionând că „am trecut de etapa vorbelor”.

Între mesajele extreme au existat şi apeluri prudente la calm. „Încetați să mai incitați la violență”, a scris, printre altele, un comentator pe Patriots.Win.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, fondator al organizaţiei Turning Point USA, era recunoscut pentru capacitatea de a atrage şi motiva tineri conservatori - un motiv pentru care moartea sa a stârnit reacţii atât de puternice în rândurile susţinătorilor MAGA.

Trump a mai susţinut că ancheta înregistrează "progrese mari": "O să aflați mai târziu"

Donald Trump a dat vina pe „stânga radicală” pentru crimă şi a spus jurnaliştilor joi totodată că Charlie Kirk „a fost un adept al nonviolenței - așa mi-aș dori să răspundă și oamenii”. Congresmena republicană Nancy Mace a afirmat imediat după atac că „Democrații poartă responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi”. Trump a mai susţinut că ancheta înregistrează „progrese mari” şi a lăsat să se înţeleagă că are informaţii despre motivaţia presupusului autor: „O să aflați mai târziu”.

Din partea democraţilor, replica a fost fermă: senatoarea Elizabeth Warren a condamnat incidentul drept „oribil” şi i-a îndemnat pe critici să înceapă prin a analiza retorica preşedintelui. „Haideți, de ce nu începeți cu președintele Statelor Unite? Și cu fiecare meme urât pe care l-a postat și fiecare cuvânt urât pe care l-a spus”, a spus ea. Mai mulţi lideri democraţi au solicitat reţinere şi au denunţat violenţa politică: „Violența politică NU este niciodată acceptabilă”, a publicat pe X liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a catalogat atacul drept „scârbos, josnic şi de neiertat” şi a îndemnat la respingerea oricărei forme de violenţă politică.

"Tag-uiți-i, pe ei și pe angajatorii lor, și faceți-le viața imposibilă, să nu mai îndrăznească să iasă din casă"

În mediul media şi al podcasturilor de dreapta, tonul a fost de încurajare a rezistenţei. Steve Bannon, în emisiunea sa War Room, l-a numit pe Kirk „martirul America First” şi a pledat împotriva retragerii: „Nu ne putem retrage. Nu putem clipi”.

Unele grupări radicale au reacţionat deja în mod public: filiale ale Proud Boys - implicate în atacul din 6 ianuarie 2021 - au postat acuzaţii pe Telegram conform cărora activiştii de stânga ar fi batjocorit moartea lui Kirk; filiala din Tennessee a distribuit un montaj video cu persoane care râdeau la aflarea ştirii. Influenceri de dreapta precum Chaya Raichik (Libs of TikTok) au publicat capturi cu utilizatori care ar fi celebrat decesul, iar Ryan Nichols - participant la evenimentele din 6 ianuarie graţiat de Trump - i-a îndemnat pe urmăritori să identifice şi să hărţuiască acele persoane: „Tag-uiți-i, pe ei și pe angajatorii lor, și faceți-le viața imposibilă, să nu mai îndrăznească să iasă din casă”, a scris el pe X. „Asta e calea!”

Nealin Parker, directoarea organizaţiei non-profit Common Ground USA, care lucrează pentru reducerea polarizării şi a violenţei politice, şi-a exprimat îngrijorarea că vocile radicale amplifică ura şi frica, ceea ce poate degenera în violenţe tangibile. „În acest moment oamenii sunt dispuși să creadă cele mai rele lucruri despre tabăra opusă”, a spus ea. „Ceea ce se întâmplă online chiar conteaz”, conform Reuters.

