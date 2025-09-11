America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk

Uciderea influencerului conservator Charlie Kirk a declanșat un val de îngrijorări în Statele Unite, experții avertizând că violența politică ar putea intra într-o „spirală vicioasă” cu riscul de a destabiliza și mai mult societatea americană.

Asasinarea influencerului de dreapta Charlie Kirk marchează un moment de cotitură în valul de violențe politice din Statele Unite, un episod care, potrivit unor experți, riscă să inflameze și mai mult o societate deja divizată și să alimenteze noi tulburări.

Cazul îl plasează pe Kirk în centrul unei îngrijorări mai largi privind escaladarea atacurilor motivate politic în SUA. Cercetători care monitorizează violența internă avertizează că tendinţa e în creștere și că incidentul ar putea acţiona ca un catalizator pentru noi episoade de violență.

„Acest eveniment este înfricoșător, alarmant, dar nu neapărat surprinzător”, a declarat Mike Jensen, cercetător la Universitatea din Maryland, instituție care monitorizează astfel de acte de violență într-o bază de date despre terorism încă din 1970.

"Un punct de aprindere"

Datele citate de experţi arată o creştere abruptă: aproximativ 150 de atacuri cu motivaţie politică au fost înregistrate în primele şase luni ale anului - aproape dublul numărului din aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit lui Jensen. „Cred că ne aflăm într-un punct extrem de periculos în acest moment, care s-ar putea transforma cu ușurință într-o tulburare civilă de amploare dacă nu reușim să îl gestionăm”, a avertizat el. „Acest episod ar putea, fără îndoială, să devină un punct de aprindere ce inspiră și mai multe acte similare.”

Analizele experţilor în terorism intern leagă această creştere de mai mulţi factori convergenţi: insecuritate economică, temeri legate de transformările demografice rasiale şi etnice, dar şi un registru politic tot mai inflamator - alimentat de reţele sociale, teorii ale conspiraţiei şi resentimente personale. Pe fondul acestor tensiuni, diviziunile ideologice tradiţionale au căpătat adesea tonuri personale şi antipatice, mai degrabă decât dezbateri axate strict pe politici.

Un raport Reuters menţionează cel puţin 300 de cazuri de violenţă politică înregistrate anul trecut între atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 şi alegerile prezidenţiale din 2024 - ceea ce marchează cel mai semnificativ val de acest tip din anii 1970.

„Violența politică extremă devine tot mai mult o normalitate în țara noastră, iar împușcarea lui Charlie Kirk indică o problemă mult mai gravă și răspândită: actele violente sunt tot mai frecvente, chiar și fără o ideologie clară sau un motiv anume”, a spus Jon Lewis, cercetător la Program on Extremism din cadrul Universității George Washington. „Există o reală îngrijorare cu privire la reacțiile pe care un astfel de eveniment le-ar putea declanșa.”

"Oamenii ezită să fie cei care declanșează violența, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență ca represalii"

Perspectiva sociopolitică este confirmată şi de alţi specialişti. „Oamenii ezită să fie cei care declanșează violența, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență ca represalii”, a explicat Lilliana Mason, profesoară de științe politice la Johns Hopkins University. „Nimeni nu vrea să fie cel care începe, dar mulți vor să fie cei care încheie conflictul.”

Detaliile evenimentului: Charlie Kirk, 31 de ani - fondator al grupului conservator pentru tineret Turning Point USA şi figură proeminentă a mişcării MAGA - susţinea un discurs în aer liber la Utah Valley University, în faţa a aproximativ 3.000 de persoane, când un glonţ l-a lovit, aruncându-l din scaun şi provocând panică în rândul celor prezenţi. La câteva ore după atac, autorităţile nu anunţaseră public un suspect; directorul FBI, Kash Patel, a spus că un „subiect” a fost reținut pentru interogatoriu și ulterior eliberat.

Trump a reacţionat pe reţelele sociale: „Nimeni nu a înțeles și nu a avut Inima Tineretului din Statele Unite mai bine decât Charlie”, a scris preşedintele, anunţând moartea influencerului. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a transmis că numeroşi parlamentari solicită întărirea măsurilor de securitate în urma incidentului.

"O spirală vicioasă care ne-ar putea conduce către ceva cu adevărat grav"

Contextul include şi alte episoade recente care au alarmat Washingtonul. Anul trecut, însuși președintele Trump, pe atunci candidat, a fost ţinta unor tentative de asasinat - într-un caz atacatorul a fost ucis imediat după ce a deschis focul, iar într-un alt dosar un bărbat a fost prins lângă un club de golf din Palm Beach cu o pușcă și o lunetă; procesul acestuia a început zilele acestea. Tot în acest an, două atacuri comise de militanţi de extremă dreapta au lovit comunitatea politică şi instituţiile. În iunie un naţionalist creştin a ucis o senatoare de stat democrată şi pe soţul ei în Minnesota; iar în august, un individ obsedat de teorii despre COVID-19 a atacat cu foc sediul CDC din Atlanta, ucigând un poliţist.

Statistica este sumbră. Din ianuarie până acum, cel puțin 21 de persoane au murit în incidente de violență politică, dintre care 14 într-un atac din New Orleans revendicat de un jihadist care a jurat credință Statului Islamic, la primele ore ale Anului Nou. În mai, un activist pro-palestinian a ucis doi angajați ai ambasadei Israelului în Washington - după arestare, bărbatul ar fi spus: „Am făcut-o pentru Gaza”, conform documentelor din dosar. În iulie, Departamentul Justiției a raportat atacul unui grup de cel puțin 11 militanți în uniforme negre asupra unui centru de detenție pentru imigranți din Texas; membrii grupului au declanșat artificii, au vandalizat vehicule și au rănit forțe de ordine în schimburi de focuri, conform FBI.

Analiştii subliniază şi schimbările în priorităţile administraţiei: de la revenirea la Casa Albă, fondurile şi programele dedicate combaterii extremismului domestic au fost diminuate, iar resurse redirecţionate spre aplicarea politicilor în domeniul imigraţiei - sudul frontierei fiind prezentat de oficiali drept ameninţarea principală la adresa securităţii.

Jensen, cercetătorul de la Universitatea din Maryland, care monitorizează violența pentru Consorțiul Național pentru Studiul Terorismului și Răspunsurilor la Terorism, a descris perspectivele drept sumbre.

„Aceasta este o administrație care, fie că ești de acord sau nu, a adus schimbări profunde în această țară în cele opt luni de când este la putere”, a spus el. „Unii oameni le iubesc, alții le urăsc. Cei care le urăsc încep să reacționeze violent. Cei care le iubesc vor reacționa împotriva celor care le urăsc, și astfel se creează o spirală vicioasă care ne-ar putea conduce către ceva cu adevărat, cu adevărat grav”, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News