Data publicării:

America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa Foto: Facebook Charlie Kirk
Sursa Foto: Facebook Charlie Kirk

Uciderea influencerului conservator Charlie Kirk a declanșat un val de îngrijorări în Statele Unite, experții avertizând că violența politică ar putea intra într-o „spirală vicioasă” cu riscul de a destabiliza și mai mult societatea americană.

Asasinarea influencerului de dreapta Charlie Kirk marchează un moment de cotitură în valul de violențe politice din Statele Unite, un episod care, potrivit unor experți, riscă să inflameze și mai mult o societate deja divizată și să alimenteze noi tulburări.

Cazul îl plasează pe Kirk în centrul unei îngrijorări mai largi privind escaladarea atacurilor motivate politic în SUA. Cercetători care monitorizează violența internă avertizează că tendinţa e în creștere și că incidentul ar putea acţiona ca un catalizator pentru noi episoade de violență.

„Acest eveniment este înfricoșător, alarmant, dar nu neapărat surprinzător”, a declarat Mike Jensen, cercetător la Universitatea din Maryland, instituție care monitorizează astfel de acte de violență într-o bază de date despre terorism încă din 1970.

"Un punct de aprindere"

Datele citate de experţi arată o creştere abruptă: aproximativ 150 de atacuri cu motivaţie politică au fost înregistrate în primele şase luni ale anului - aproape dublul numărului din aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit lui Jensen. „Cred că ne aflăm într-un punct extrem de periculos în acest moment, care s-ar putea transforma cu ușurință într-o tulburare civilă de amploare dacă nu reușim să îl gestionăm”, a avertizat el. „Acest episod ar putea, fără îndoială, să devină un punct de aprindere ce inspiră și mai multe acte similare.”

Analizele experţilor în terorism intern leagă această creştere de mai mulţi factori convergenţi: insecuritate economică, temeri legate de transformările demografice rasiale şi etnice, dar şi un registru politic tot mai inflamator - alimentat de reţele sociale, teorii ale conspiraţiei şi resentimente personale. Pe fondul acestor tensiuni, diviziunile ideologice tradiţionale au căpătat adesea tonuri personale şi antipatice, mai degrabă decât dezbateri axate strict pe politici.

Un raport Reuters menţionează cel puţin 300 de cazuri de violenţă politică înregistrate anul trecut între atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 şi alegerile prezidenţiale din 2024 - ceea ce marchează cel mai semnificativ val de acest tip din anii 1970.

„Violența politică extremă devine tot mai mult o normalitate în țara noastră, iar împușcarea lui Charlie Kirk indică o problemă mult mai gravă și răspândită: actele violente sunt tot mai frecvente, chiar și fără o ideologie clară sau un motiv anume”, a spus Jon Lewis, cercetător la Program on Extremism din cadrul Universității George Washington. „Există o reală îngrijorare cu privire la reacțiile pe care un astfel de eveniment le-ar putea declanșa.”

"Oamenii ezită să fie cei care declanșează violența, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență ca represalii"

Perspectiva sociopolitică este confirmată şi de alţi specialişti. „Oamenii ezită să fie cei care declanșează violența, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență ca represalii”, a explicat Lilliana Mason, profesoară de științe politice la Johns Hopkins University. „Nimeni nu vrea să fie cel care începe, dar mulți vor să fie cei care încheie conflictul.”

Detaliile evenimentului: Charlie Kirk, 31 de ani - fondator al grupului conservator pentru tineret Turning Point USA şi figură proeminentă a mişcării MAGA - susţinea un discurs în aer liber la Utah Valley University, în faţa a aproximativ 3.000 de persoane, când un glonţ l-a lovit, aruncându-l din scaun şi provocând panică în rândul celor prezenţi. La câteva ore după atac, autorităţile nu anunţaseră public un suspect; directorul FBI, Kash Patel, a spus că un „subiect” a fost reținut pentru interogatoriu și ulterior eliberat.

Trump a reacţionat pe reţelele sociale: „Nimeni nu a înțeles și nu a avut Inima Tineretului din Statele Unite mai bine decât Charlie”, a scris preşedintele, anunţând moartea influencerului. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a transmis că numeroşi parlamentari solicită întărirea măsurilor de securitate în urma incidentului.

"O spirală vicioasă care ne-ar putea conduce către ceva cu adevărat grav"

Contextul include şi alte episoade recente care au alarmat Washingtonul. Anul trecut, însuși președintele Trump, pe atunci candidat, a fost ţinta unor tentative de asasinat - într-un caz atacatorul a fost ucis imediat după ce a deschis focul, iar într-un alt dosar un bărbat a fost prins lângă un club de golf din Palm Beach cu o pușcă și o lunetă; procesul acestuia a început zilele acestea. Tot în acest an, două atacuri comise de militanţi de extremă dreapta au lovit comunitatea politică şi instituţiile. În iunie un naţionalist creştin a ucis o senatoare de stat democrată şi pe soţul ei în Minnesota; iar în august, un individ obsedat de teorii despre COVID-19 a atacat cu foc sediul CDC din Atlanta, ucigând un poliţist.

Statistica este sumbră. Din ianuarie până acum, cel puțin 21 de persoane au murit în incidente de violență politică, dintre care 14 într-un atac din New Orleans revendicat de un jihadist care a jurat credință Statului Islamic, la primele ore ale Anului Nou. În mai, un activist pro-palestinian a ucis doi angajați ai ambasadei Israelului în Washington - după arestare, bărbatul ar fi spus: „Am făcut-o pentru Gaza”, conform documentelor din dosar. În iulie, Departamentul Justiției a raportat atacul unui grup de cel puțin 11 militanți în uniforme negre asupra unui centru de detenție pentru imigranți din Texas; membrii grupului au declanșat artificii, au vandalizat vehicule și au rănit forțe de ordine în schimburi de focuri, conform FBI.

Analiştii subliniază şi schimbările în priorităţile administraţiei: de la revenirea la Casa Albă, fondurile şi programele dedicate combaterii extremismului domestic au fost diminuate, iar resurse redirecţionate spre aplicarea politicilor în domeniul imigraţiei - sudul frontierei fiind prezentat de oficiali drept ameninţarea principală la adresa securităţii.

Jensen, cercetătorul de la Universitatea din Maryland, care monitorizează violența pentru Consorțiul Național pentru Studiul Terorismului și Răspunsurilor la Terorism, a descris perspectivele drept sumbre.

„Aceasta este o administrație care, fie că ești de acord sau nu, a adus schimbări profunde în această țară în cele opt luni de când este la putere”, a spus el. „Unii oameni le iubesc, alții le urăsc. Cei care le urăsc încep să reacționeze violent. Cei care le iubesc vor reacționa împotriva celor care le urăsc, și astfel se creează o spirală vicioasă care ne-ar putea conduce către ceva cu adevărat, cu adevărat grav”, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Blackout masiv în Berlin/UPDATE: Situația continuă și miercuri. Pana de curent afectează și serviciile de urgență
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
Cele mai noi știri
acum un minut
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
acum 4 minute
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
acum 8 minute
Rata inflației a sărit în aer! A ajuns la 9,9% în august
acum 10 minute
VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO
acum 22 de minute
Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”
acum 40 de minute
Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori
acum 58 de minute
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
acum 2 ore 16 minute
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel