Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?

Președintele Donald Trump a ordonat desfășurarea unor nave de război americane în apropierea apelor Venezuelei, pentru a contracara amenințările provenite din partea cartelurilor latino-americane de droguri. Decizia vine la câteva săptămâni după ce liderul american a anunțat o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea dictatorului Nicolás Maduro.

Potrivit unui oficial american citat de New York Post, scrie DefenseRomania, șapte nave de război, la bordul cărora se află aproximativ 4.500 de militari, între care trei distrugătoare ghidate cu rachete și un submarin nuclear de atac rapid, se află deja în zonă sau urmează să ajungă în săptămâna următoare. Inclusiv nave de desant.

Pentagonul nu a dezvăluit însă detaliile specifice ale misiunii și nu a vorbit despre o eventuală invazie.

„Președintele este pregătit să folosească fiecare element al puterii americane pentru a opri drogurile să inunde țara noastră și pentru a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Oficialul a subliniat că mai multe state din Caraibe și din regiune au salutat operațiunile antidrog desfășurate de SUA.

Măsura a ridigat gradul tensiunilor dintre Washington și regimul dictatorial de la Caracas. Maduro, considerat de Trump un lider ilegitim după ce acesta din urmă a fraudat ultimele două alegeri, a denunțat demonstrația de formă militară a SUA și a chemat venezuelenii să se alăture unei miliții voluntare pentru sprijinirea armatei în caz de atac.

„Nu există nicio cale prin care americanii să poată intra în Venezuela. Astăzi suntem mai puternici decât ieri. Astăzi suntem mai pregătiți să apărăm pacea, suveranitatea și integritatea teritorială”, a declarat liderul venezuelean.

Ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a catalogat mișcarea drept „o operațiune masivă de propagandă”, menită să justifice o posibilă intervenție militară într-un stat suveran.

Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe Maduro că ar conduce „Cartelul Sorilor” (Cartel de los Soles), responsabil pentru trimiterea a sute de tone de cocaină și alte droguri ilegale pe teritoriul american încă din anii 2000. În iulie, cartelul a fost desemnat oficial drept grup terorist global.

Un oficial al administrației Trump a avertizat că Maduro ar trebui să fie îngrijorat de aceste ordine, comparând situația actuală cu operațiunea militară americană din 1989, care a dus la capturarea liderului panamez Manuel Noriega. „Președintele a cerut un set de opțiuni”, a precizat sursa citată de Axios.

Dictatorul Maduro spune că nu se teme de Armata SUA și de Donald Trump

'Nicio șansă' ca Statele Unite să invadeze Venezuela, a declarat joi președintele Nicolas Maduro, după ce Washingtonul a desfășurat cinci nave de război în Caraibe în scopul combaterii traficului internațional de droguri, notează Agerpres și AFP.



'Nu există nicio șansă să intre în Venezuela', a declarat dl Maduro, afirmând că țara sa este pregătită să își apere 'pacea, suveranitatea și integritatea teritorială'.



'Fără sancțiuni, fără blocadă, fără război psihologic, fără asediu. Nu au reușit și nu vor reuși', a adăugat el în timpul unui discurs în fața forțelor armate.



Maduro vorbește despre amenințarea unei debarcări americane, denunțând o tentativă de 'schimbare de regim'. Dar Statele Unite nu au amenințat niciodată public că vor invada țara.



Liderul venezuelean afirmă că a activat 'un plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni', deși această cifră este pusă la îndoială de experți.



Ca răspuns la desfășurarea navală americană în apele internaționale, Venezuela și-a desfășurat marina și drone de supraveghere în apele sale teritoriale.



Washingtonul îi acuză pe președintele Maduro și pe colaboratorii săi apropiați din guvern, printre care Cabello, că conduc 'Cartel de los Soles', aflat pe lista americană a organizațiilor 'teroriste', și oferă 50 de milioane, respectiv 25 de milioane de dolari pentru informații care duc la capturarea lor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News