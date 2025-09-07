Data publicării:

Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis

Aryna Sabalenka se relaxează în Mykonos, petrecând timp pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis, după marile înfrângeri și victorii din acest an.

Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează pe insula Mykonos, respectându-și promisiunea făcută după înfrângerea din finala Roland Garros de a „merge în Mykonos pentru tequila”.

Sportiva din Belarus își petrece zilele pe insula vânturilor în compania partenerului său, Georgios Frangoulis. Cei doi explorează apele și plajele pitorești ale Mykonosului cu ajutorul unei bărci gonflabile, oprindu-se frecvent pentru înot și momente de relaxare.

Paparazzi au surprins mai multe momente ale cuplulului

Diminețile le încep pe iaht, cu mic dejunuri savurate înainte de a pleca în scurte excursii pe insulă. Paparazzi au surprins mai multe momente ale cuplulului. Cei doi păreau foarte apropiați și afectuoși unul cu celălalt.

Georgios Frangoulis, fondator greco-brazilian al Oak Berry, a fost văzut pentru prima dată alături de Sabalenka în aprilie 2024, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit. De asemenea, în martie 2024, fostul partener al jucătoarei, fostul hocheist Konstantin Koltsov, a murit la 42 de ani, într-un aparent act de sinucidere, potrivit Greek City Times.

