Data publicării:

ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Sport
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

FC Muscelul Câmpulung a învins-o pe ARO Muscelul Câmpulung cu 2-0 în Cupa României, prin golurile marcate de Ciurea şi Cocoş. 

Antrenorul gazdelor, Alin Popescu, a tras concluziile după meci. 

"A fost un joc echilibrat până la primirea primului gol. A fost o execuţie de excepţie a lui Ciurea. Apoi am căzut şi fizic şi psihic şi au reuşit să marcheze şi al doilea gol. Meritat. Îi felicit pentru calificare şi le doresc baftă să ajungă în grupele Cupei României. 

A fost o partidă echilibrată, mai avem 2 săptămâni şi jumătate până la primul meci din Liga 3. Suntem un pic în urmă cu pregătirea faţă de adversari, cei de la Muscelul au jucat deja 2 meciuri oficiale (în Liga 2), Dar am reuşit să le punem probleme şi să le facem faţă. Din păcate pentru noi, a fost acel prim gol pe care l-am primit, de acolo s-a dereglat totul şi diferenţa s-a văzut. 

Având în vedere că suntem echipa de la nivel inferior, că de abia ne-am mutat pe acest teren, era o surpriză să îi eliminăm. Nu am reuşit, ne pare rău, am muncit, am sperat, dar atât am reuşit acum. Publicul a fost ca şi la primul joc, foarte ok, ne bucurăm că a venit multă lume la meci, că s-au comportat civilizat şi îi aşteptăm să vină în continuare. 

Vom juca sâmbătă la Craiova un amical, iar apoi un amical la Blejoi. Şi aşteptăm să vedem apoi ce serie ne rezervă sorţii şi ce adversari vom avea în Liga 3", a declarat Alin Popescu. 

