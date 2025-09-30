ARO Muscelul Câmpulung a premiat un campion la tenis

Un campion la tenis de câmp a fost premiat de echipa de fotbal ARO Muscelul Câmpulung.
"Conducerea echipei ARO l-a premiat pe proaspătul campion național la tenis de câmp și fost număr 1 în țară, la categoria de vârstă 10 ani, Teodor Ion Şerban, jucător susținut și de clubul nostru. În aplauzele spectatorilor prezenți în tribuna I, premierea a fost făcută de team-managerul Cristi Vlad, fostul jucător de la Petrolul, Dinamo și FC Argeș, acum în conducerea echipei ARO!", se arată într-un comunicat pe site-ul clubului.
Teodor Ioan Șerban (10 ani) este proaspăt campion național la tenis de câmp, în proba pe echipe, alături de bucureșteanul Radu Cornea.
* De la 5 ani joacă în turnee naționale!
* Are până în prezent peste 120 de turnee câștigate!
* Timp de aproape 1 an de zile a fost numărul 1 în țară la categoria de vârstă ”10 ani”!
* A trecut recent la categoria de vârstă ”sub 12 ani” unde are deja două turnee câștigate!
* Va participa în curând la un turneu internațional, ce se va desfășura la Buzău, iar în luna octombrie va merge în Bulgaria, la primul său turneu peste hotare!
