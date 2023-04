Arnold Schwarzenegger a reparat o groapă în asfalt, care era de fapt un şanţ de serviciu / Video viral

Arnold Schwarzenegger, star al francizei cinematografice 'Terminator' şi fost guvernator al statului California, ajuns la vârsta de 75 de ani, a distribuit pe Instagram o înregistrare video care îl arată pe el şi colaboratorii lui în timp ce acopereau cu ciment şi nisip 'o groapă gigantică', despre care starul de cinema a spus că 'distruge maşini şi biciclete de mai multe săptămâni'.

În acea înregistrare video, o conducătoare auto şi-a oprit automobilul şi i-a mulţumit celebrului actor pentru că s-a implicat în acea acţiune, iar Arnold Schwarzenegger, care purta cizme de lucru, o jachetă de piele şi ochelari de soare, a răspuns astfel: 'cu plăcere'.

VIDEO

This s America - Famous Hollywood actor Arnold Schwarzenegger had to pick up a shovel and fill a pothole in LA suburb himself



“You have to do it yourself. This is crazy. For three weeks I’ve been waiting for this hole to be closed" pic.twitter.com/IlqFFaKz2z