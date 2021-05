Arheologii italieni, descoperire importantă la Herculanum. Un schelet aparține unui salvator

Conform BBC, s-a crezut inițial că rămășițele osoase aparțin unui simplu soldat. Scheletul fusese descoperit alături de alte 300 în anii 1980, la Herculanum. Acum, oamenii de știință sunt convinși că rămășițele aparțin unui salvator principal din misiunea de salvare lansată de istoricul și comandantul naval Plinius cel Bătrân.

Herculanum și Pompei, orașe învecinate, au fost înghițite de erupția vulcanică. Clădirile și trupurile au fost captate de scurgerea de lavă și noroi care a avut loc în anul 79 D. Hr. care se deplasa cu cel puțin 80 km/h.

#Herculaneum ’beach’ excavations resume



"It could be a fleet officer who participated in the rescue mission launched by #Pliny the Elder to help the populations of the towns and villas overlooking this part of the Gulf of Naples"https://t.co/8XCK3wPzuz pic.twitter.com/JZ62Iu4rEq