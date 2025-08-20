Data publicării:

Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina

Tribunalul Dâmboviţa a dispus, miercuri, arestarea preventivă a lui Marin Laurenţiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit că bărbatul a "fabricat" un denunţ.

În februarie 2024, fraţii Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia că au ucis un om de afaceri, în timpul unei petreceri la Padina.

După trei luni de arest, în mai 2024, Curtea de Apel Ploieşti a decis ca fraţii Marin să fie eliberaţi şi plasaţi în arest la domiciliu. După mai bine de un an de anchetă, cei trei fraţi sunt trimişi în judecată pentru mai multe infracţiuni, cea mai gravă fiind cea de omor.

Ce manevră a încercat cu "fabricarea denunțului"



Ulterior, unul dintre ei, Marin Laurenţiu, zis Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-şi reduce pedeapsa, fiind ajutat de câţiva apropiaţi. Concret, el a simulat vânzarea unui pistol şi a făcut un denunţ.

"S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecţi să formuleze un denunţ în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracţiune săvârşită anterior, o infracţiune de omor din 2024", declara în urmă cu o săptămână şeful Serviciului Investigaţii Criminale Bucureşti, comisarul Ionuţ Burlacu.

Anchetatorii au descoperit că este vorba de un denunţ fals şi l-au reţinut pe Marin Laurenţiu, după care au cerut arestarea lui preventivă.

În cursul nopţii de 10 spre 11 februarie 2024, fraţii Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, din clanul "Fabian", au înjunghiat un bărbat, în timpul unei petreceri în staţiunea montană Padina.

Conform Poliţiei, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea care a avut loc la Hotel Belmont din Padina au fost prezenţi cântăreţii Alex Velea, Antonia şi Alina Eremia. Incidentul a avut loc după concert, într-o clădire anexă hotelului. Cei trei agresori au fugit cu maşina după ce l-au înjunghiat pe bărbatul de 41 de ani, dar au fost prinşi la scurt timp de poliţişti, scrie Agerpres.

