Data publicării: 23:44 27 Oct 2025

Arest preventiv pentru vitezomani: Șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h, reținută de polițiști
Autor: Iulia Horovei

masina-viteza-politia-romana_48434300 Sursa foto: Pixabay
 

O șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h pe autostradă a fost plasată în arest preventiv pe termen nedeterminat, în Israel.

Un incident din Israel a stârnit multe dezbateri publice: o femeie de 39 de ani, prinsă conducând cu 181 km/h pe autostrada 431, a fost plasată în arest preventiv pe termen nedeterminat, până la o decizie ulterioară a instanței, potrivit animanews.

Autoritățile au precizat că femeia, care locuiește în centrul țării, conducea în perioada în care îi era suspendat permisul. Polițiștii au subliniat că viteza excesivă reprezenta un pericol grav pentru siguranța publică, motiv pentru care au cerut instanței menținerea acesteia în detenție pe durata procesului.

Femeia rămâne în arest preventiv

Tribunalul pentru contravenții rutiere a aprobat cererea, confirmând că inculpata va rămâne în arest preventiv până la o nouă decizie judecătorească.

Poliția israeliană a salutat hotărârea, considerând-o „un pas semnificativ în promovarea siguranței rutiere”.

„Poliția israeliană tratează cu maximă seriozitate cazurile de viteză excesivă și va continua să acționeze cu fermitate și toleranță zero față de șoferii care pun în pericol vieți omenești”, se arată în comunicatul oficial al Poliției israeliene, citat de ch10.co.

Cu toate acestea, măsura a fost criticată de diverse voci, fiind considerată exagerată și simbolică, mai degrabă menită să transmită un mesaj public decât să rezolve problemele reale. În ultimii ani, numărul camerelor de supraveghere a scăzut semnificativ, iar siguranța rutieră s-a deteriorat.

„Arestul pe termen nedeterminat al unei singure șoferițe nu va reduce accidentele. Este doar o demonstrație de forță fără efect concret”, a comentat un editorialist local, amintind că închisorile din Israel sunt deja supraaglomerate.

Arest preventiv pentru vitezomani: Șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h, reținută de polițiști
