Are Sistemul Solar şi a noua planetă? Cercetătorii spun că "altfel, nimic nu are sens"

Astronomii au descoperit cele opt planete principale ale Sistemului Solar până în 1846. De atunci, însă, a început căutarea celei de-a noua planete. În ultima sută de ani, spre exemplu, au fost descoperite mai multe planete mici, aşa cum este şi cazul lui Pluto. Tocmai de asta, astronomii cred că la marginea Sistemului Solar ar putea fi şi o planetă adevărată.

Numită generic Planeta X, acest corp ceresc ar da sens Sistemului Solar, afirmă astronomii citaţi de Science Alert. Asta pentru că fiecare obiect din Sistemul Solar orbitează în jurul Soarelui. Unele se mişcă încet, altele mai lent, dar toate respectă legile gravitaţiei. Fiecare obiect care are masă are şi gravitaţie, şi cu cât este mai greu, cu atât are mai multă forţă gravitaţională. Gravitaţia unei planete este atât de mare încât impactează toate obiectele care se mişcă în jurul ei. Asta se numeşte "atracţie gravitaţională".

Soarele, spre exemplu, are cea mai mare atracţie gravitaţională din Sistemul Solar, motiv pentru care toate planetele orbitează în jurul său.

Când ne uităm la obiecte aflate la mare distanţă, aşa cum este cazul lui Pluto, vedem că orbitele lor sunt uşor neaşteptate. Acestea se mişcă într-o orbită eliptică, adică de formă ovală, sunt grupate laolaltă, şi funcţionează diferit de restul Sistemului Solar.

Atunci când astronomii au folosit un computer pentru a vedea ce forţe gravitaţionale sunt necesare pentru a mişca astfel obiectele cereşti, au descoperit că ar fi nevoie de existenţa unei planete cu o masă de 10 ori mai mare decât a Pământului. Problema este că nimeni nu a reuşit să găsească această planetă până acum.

Conform aceloraşi modele computerizate, a noua planetă s-ar afla la o distanţă de 20 de ori mai mare faţă de Soare decât Neptun, motiv pentru care este greu de găsit chiar şi cu cele mai bune telescopuri de pe Pământ. În plus, căutările pot fi desfăşurate doar în nopţile fără Lună, pentru ca toate condiţiile de vizibilitate să fie întrunite.

