Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video

Contrar percepţiei populare, România nu are cea mai numeroasă administraţie publică din Europa, ci se situează la media ţărilor europene şi OCDE, susține Mihai Păunescu, profesor SNSPA, politolog, specializat management public.

Mihai Păunescu a explicat că România nu are cea mai numeroasă administraţie publică din Europa și chiar se situează la media ţărilor europene şi OCDE în privinţa angajaţilor din sectorul public şi a cheltuielilor publice ca procent din PIB. Potrivit profesorului, problema principală nu este amploarea birocraţiei, ci modul de finanţare şi responsabilitatea financiară.

„Avem cea mai numeroasă administraţie publică din Europa?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.



„Dacă îmi adresaţi această întrebare referitoare la cifre, răspunsul este nuanţat, mai degrabă negativ. Nu, nu avem, folosind statisticile oficiale, cea mai stufoasă administraţie, în sensul de cei mai mulţi angajaţi în sectorul public, şi suntem chiar undeva pe la media ţărilor europene sau celor din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Europeană (OCDE).



De asemenea, suntem la medie şi sub medie chiar în privinţa cheltuielilor publice ca procent din produsul intern brut. Problema noastră nu este una relativă la configuraţia sau amploarea celorlalte birocraţii, la magnitudinea celorlalte birocraţii, ci este o problemă legată de modul de finanţare şi de responsabilitatea care nu este pusă, în unele cazuri, pe urmele responsabilităţii financiare a acestei birocraţii", a spus Mihai Păunescu.

Problema fundamentală a sectorului public din România

Profesorul Mihai Păunescu a explicat că problema principală a sectorului public din România nu este mărimea cheltuielilor, ci colectarea redusă a veniturilor: statul cheltuieşte aproximativ 37% din PIB, dar reuşeşte să colecteze doar până la 30%, ceea ce limitează capacitatea de finanţare.

„În cazul nostru, problema fundamentală este aceea că, deşi nu avem cheltuieli publice foarte mari, ca procent din produsul intern brut, gradul de colectare din produsul intern brut este foarte scăzut în raport cu celelalte ţări europene.

Deci noi avem un sector public care cheltuieşte aproximativ 37% din produsul intern brut, ceea ce este puţin în raport cu ţări dezvoltate europene, al căror sector public cuantifică spre 50% şi, în unele cazuri, ţările nordice chiar şi peste 50%, dar problema noastră fundamentală este aceea că nu reuşim să colectăm mai mult de 30%. Deci este o problemă a capacităţii statului de a se finanţa, şi nu este o problemă de supraproducţie de bunuri publice”, a spus Mihai Păunescu la DC News.

