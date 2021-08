Arde pădurea din Munții Căpățânii. Patru hectare au fost deja afectate. Pompierii intervin cu lopețile - VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit în această seară în Munții Căpățânii, Vârful Folea, conform unui anunț făcut de reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea.

Pompierii au fost alertați prin sistemul unic de urgență 112, iar în scurt timp s-au deplasat la fața locului cu trei autospeciale de stingere. La incendiu se află și membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Olănești, dar și nouă membrii ai obști private.

”Din primele evaluări ale personalului silvic incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ patru hectare. Incendiul se manifestă în pepinieră de brad/pădure tânără, la intersecția dintre Malaia și Băile Olănești. Se lucrează pentru localizare în limitele existente”, conform ISU Vâlcea.

Pentru stingerea incendiului se intervine cu mijloace de primă intervenție (bătătoare, lopeti, mături), cele două autospeciale de stingere nu au acces până la incendiu, au mai anunțat pompierii.

Grecia: Evacuări în insula Evia, afectată de un nou incendiu de vegetaţie

Echipaje de pompieri ajutate de avioane-cisternă luptau luni împotriva unui nou incendiu izbucnit în sudul insulei greceşti Evia, unde două cartiere din localitatea Fygia au trebuit evacuate, relatează AFP, scrie Agerpres.



Incendiul de vegetaţie se deplasează spre staţiunea balneară Marmari, la 200 de kilometri nord-est de Atena, unde autorităţile pregăteau evacuarea localnicilor pe mare, potrivit Athens News Agency (ANA).



Un număr de 46 de pompieri luptau cu flăcările în apropiere de Fygia, din sudul insulei Evia, sprijiniţi de 20 de camioane, trei avioane-cisternă şi două elicoptere, informează autorităţile. Acest nou incendiu de pădure a izbucnit luni dimineaţă, după două săptămâni de la incendiile care au devastat nordul insulei.

Incendiul de pe Coasta de Azur a fost adus sub control, însă nu a fost încă stins

Incendiul violent care a izbucnit în urmă cu o săptămână pe Coasta de Azur din Franţa şi a devastat 7.000 de hectare, a fost adus sub control luni, însă vor fi necesare alte câteva zile pentru a fi declarat stins, au anunţat pompierii, informează AFP, mai scrie Agerpres.



Incendiul este stăpânit - se află sub control în zona sa actuală datorită efortului echipelor de pe teren, au explicat reprezentanţii serviciilor pentru intervenţii de urgenţă care au încercat să creeze o barieră cât mai etanşă posibil pentru a stopa înaintarea flăcărilor. Cu toate acestea, aproximativ 400 de pompieri rămân mobilizaţi în liziere, iar această fază va dura câteva zile, au atenţionat ei.



Incendiul se află sub control, însă acest lucru nu înseamnă că a fost stins. Vom avea nevoie de cel puţin o săptămână înainte de a-l declara 'stins', din cauza amplorii acestui incendiu, a explicat luni pentru AFP căpitanului Olivier Pecot.