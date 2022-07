Arad. Recolta de grâu bună, în condițiile de secetă pedologică

Directorul Direcţiei pentru Agricultură Arad, Ioan Martin, a declarat marţi, pentru Agerpres, că producţia este bună şi în cazul altor culturi de toamnă, cum sunt cele de orz, orzoaică sau rapiţă.



Suprafaţa cultivată cu grâu în judeţ a fost de 91.173 de hectare, mai mare faţă de anul trecut, cânt grâul a fost cultivat pe 87.470 de hectare.



"Ţinând cont de condiţiile climatice din acest an, marcat de un deficit mare de precipitaţii, considerăm că producţia de grâu este una bună. Este valabil şi pentru celelalte culturi însămânţate în toamnă. Din păcate, situaţia este gravă în cazul culturilor însămânţate în primăvară, pentru că avem suprafeţe mari compromise de seceta prelungită, mai ales în cazul porumbului. Înregistrăm o avalanşă de cereri de la fermieri pentru a evalua pagubele", a spus Ioan Martin.



În cazul orzului, suprafaţa totală cultivată a fost de 7.880 hectare, cu o producţie medie de 5.350 kilograme la hectar. Pentru orzoaica de toamnă, cultivată pe 4.100 hectare, a fost raportată o producţie medie de 4.940 kilograme, iar orzoaica de primăvară, cultivată pe 950 de hectare, a avut o producţie de 4.000 kilograme la hectar.



Rapiţa a fost cultivată pe 26.088 hectare, iar producţia este de 3.150 kilograme la hectar.



În 2021, producţia la grâu din judeţ a fost de circa 6.000 de kilograme la hectar şi a fost considerat un an bun, mai ales că în 2020 producţia a fost mult mai slabă, de doar 3.500 de kilograme la hectar, pe fondul secetei.



Judeţul Arad are o suprafaţă arabilă de 350.000 de hectare, din suprafaţa totală de 775.000 de hectare.

