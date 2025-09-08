Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor

Viitorul politic al lui Marine Le Pen, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale scenei politice franceze, se joacă la Curtea de Apel din Paris. Instanța a stabilit că procesul în apel privind dosarul deturnării de fonduri europene, dosar care i-a adus liderului de extremă dreapta interdicția de a candida la alegerile prezidențiale, se va desfășura între 13 ianuarie și 12 februarie 2026. Scrutinul prezidențial va avea loc în 2027, iar Le Pen speră să obțină fotoliul de la Palatul Élysée, relatează Reuters.

În martie, tribunalul din Paris a pronunțat o sentință extrem de dură pentru Le Pen: patru ani de închisoare, dintre care doi fără suspendare și cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și, cel mai grav pentru cariera sa, o interdicție de cinci ani de a participa la viața politică, cu executare imediată. Condamnarea a vizat modul în care, între 2004 și 2016, Frontul Național, devenit ulterior Rassemblement National (RN), ar fi utilizat fonduri de la Parlamentul European pentru a plăti angajați ai partidului, prejudiciul fiind estimat la 3,2 milioane de euro.

Deși în total 25 de persoane au fost condamnate în acest caz, doar 13 au ales să facă apel, printre care și Marine Le Pen. Astfel, noul proces ar urma să fie mai scurt decât cel din 2024, care a durat două luni. Curtea de Apel din Paris a accelerat în mod deliberat calendarul, astfel încât verdictul final ar putea fi pronunțat în vara lui 2026, evitând astfel suprapunerea cu alegerile municipale din martie și oferind claritate înainte de campania prezidențială.

În iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea lui Le Pen de suspendare a interdicției până la finalizarea apelului. Judecătorii europeni au considerat că nu există un risc de încălcare ireparabilă a drepturilor sale, decizie care a sporit presiunea asupra liderului RN, aflată acum într-o cursă contra-cronometru pentru a-și menține șansele politice.

Deși puțini analiști se așteaptă ca apelul să anuleze în totalitate condamnarea, avocații lui Le Pen speră ca măcar interdicția de a candida să fie redusă sau eliminată, ceea ce i-ar permite să participe la alegerile prezidențiale din 2027. Aceasta ar fi a patra sa candidatură la funcția supremă în stat, într-un moment în care Emmanuel Macron se pregătește să își încheie ultimul mandat.

Anunțul privind calendarul procesului a venit într-un context politic tensionat, marcat de o nouă moțiune de cenzură la adresa guvernului premierului François Bayrou. În iulie, executivul său supraviețuise la limită, grație voturilor RN, însă Le Pen a avertizat ulterior că sprijinul său nu mai este garantat.

