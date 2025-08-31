Data publicării:

Apasă Putin butonul roșu? Chifu: Da, ne putem aștepta ca Rusia să testeze Articolul 5 al NATO

Foto: Agerpres
Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Chifu, a comentat la B1 TV incidentul produs după ce o dronă rusească a lovit nava ucraineană Simferopol pe Dunăre, avertizând asupra riscurilor de escaladare și a posibilelor provocări ale Moscovei la adresa NATO.

„Cum facem să avem instrumentarul de radar necesar prin care așa cum descoperim dronele aeriene și identificăm traiectul de zbor, să avem și o capacitate de supraveghere și apărare la nivelul apelor teritoriale respectiv apelor de adâncime sau zonei pe care o poate parcurge o asemenea dronă. Pe dimensiune militară cred că există acest tip de apărare. E treaba zonei militare și poate nu ar trebui să mergem mult prea departe în acest sens. Poate nu mereu capabilitățile deținute trebuie făcute pubice”, a declarat Chifu.

Acesta a subliniat că, deși cel mai probabil drona nu a intrat în apele teritoriale ale României, Rusia folosește frecvent tactici provocatoare împotriva statelor NATO. Cu precădere în zona Baltică.

„Ideea că Rusia nu a traversat sau nu a intrat în apele teritoriale ale NATO, sigur că îi scuză sau exclude orice tip de responsabilitate în acest sens. Cel mai probabil, dar e o presupunere că nu avem date oficiale, nu s-a intrat în apele teritoriale ale României. Dar în alte zone, în Marea Baltică există momente în care Rusia chiar provoacă relațiile cu statele NATO, atunci când au mutat spre exemplu balizele de pe râul de frontieră Narva din Estonia sau când navele flotei din umbră ruse au agățat cablurile de comunicații sau chiar o conductă ce făcea legătura între Finlanda și Estonia. Aceste lucruri au fost identificate și sunt acte de agresiune, dar într-un alt spectru, nu al războiului chinetic, ci al războiului hibrid pe care Rusia îl folosește și planifică”, a explicat fostul consilier prezidențial.

În acest context, Chifu a atras atenția că Moscova ar putea încerca să testeze solidaritatea NATO. Se naște astfel întrebarea, care ar fi reacția Alianței? Și, bineînțeles, dacă ar exista consens politic în aplicarea Articolului 5.

„Da, ne putem aștepta la o provocare a statelor NATO și o verificare a Articolului 5, test pe care Rusia va alege la un moment dat să îl facă. Alianța Nord-Atlantică e pregătită să reacționeze. Dar după cum bine știți NATO la nivel de decizie, Consiliul Nord-Atlantic se referă la statele membre. Între acestea există diferite singularități. În primul rând cea chestiunea ucraineană unde sunt diferite tipuri de blocaje, dar nu cred că acest lucru se va întâmpla dacă e vorba de statele baltice, dar putem lua în considerație și un număr de riscuri de natură politică care ar putea la un moment dat, când e vorba de decizie care excede apărarea comună, să poată exista dezbateri, interpretări sau formule diverse care să nuanțeze o reacție extrem de solidă a Alianței”, a explicat Iulian Chifu.

El a salutat reacția Ministerului Afacerilor Externe, care l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru explicații, după atacurile ruse în imediata apropiere a granițelor României.

„E de salutat că a existat acea convocare a ambasadorului Federației Ruse la MAE român. A mai fost un moment în care eu l-aș fi convocat, sigur pe declarații făcute în afara Bucureștiului, dar la fel de reprobabile, chiar dacă aveau backup-ul MAE rus”, a conchis expertul.

