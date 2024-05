Apartamentul pensionarei din București, în continuare ocupat abuziv de o familie: Nu se poate discuta cu ei. Eu pe aici am mai venit doar cu televiziunea

În luna martie a acestui an o pensionară din București a fost nevoită să-și părăsească locuința după ce o familie cu șase copii s-a instalat acolo, fără consimțământul ei. Deși a solicitat intervenția poliției, conform legislației, persoanele din locuință nu pot fi evacuate fără un mandat judecătoresc.

"Mi-au schimbat iala, tot, mi-au decupat ușa și spun că au închiriat de la o noră. Eu nici nu am noră", a mărturisit Maria, o pensionară de 65 de ani, la Digi 24.

"Nu se închiriază cu contract în ghetou"

Locuința este ocupată, în mod normal, de fiul ei când acesta revine din străinătate. Pensionara a făcut descoperirea când a vizitat casa pentru a se asigura că totul este în ordine. A fost șocată atunci când a încercat să deschidă ușa cu cheia. S-a constatat că broasca fusese schimbată, iar înăuntru se afla o femeie necunoscută însoțită de șase copii.

Femeia care s-a mutat în apartamentul pensionarei susține că stă cu chirie. Întrebată dacă are contract, aceasta a răspuns: "Nu se închiriază cu contract în ghetou!" La mai bine de o lună de la incident și mai multe sesizări, autoritățile competente nu au rezolvat situația. Pensionara caută cu disperare soluții.

"Deschid ușa să vadă cine e și închid imediat la loc"

"Nu se poate discuta cu ei. Deschid ușa să vadă cine e și închid imediat la loc. La poliție, la fel. Mi-a venit un plic la o lună de zile în care îmi spun că numai în instanță pot să rezolv problema. Da, am un termen pe data de 3 iunie, fiindcă a încercat domnul avocat să facă niște demersuri să-i scot mai repede afară prin ordonanță prezidențială. Avocatului i-a trimis un plic cu confirmare de primire, iar lor o notificare în care li se cere să se mute. Le-a dat termen de câteva zile. Mă tem de ei, sigur că da. Nu sunt oameni de încredere. Eu pe aici nu am mai venit, ci doar cu televiziunea. Nu am curajul să mai vin. Mă gândesc să o vând pentru că nu se poate sta aici. Speranța e să-i scot de acolo și să scap cât mai repede", a declarat pensionara la Antena 3 CNN.

