Apă de culoare maronie şi miros deranjant. Locuitorii unui oraș din România, avertizați să nu cumva să bea

Primarul oraşului, Bogdan Novac, a declarat luni, că problemele au apărut vineri, iar sâmbătă au fost prelevate probe de apă de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Prahova.



"Avem o problemă cu apa legată de aspect şi de miros - o culoare maronie şi un miros deranjant, care diferă de la zonă la zonă. În general are un miros de medicamente", a spus edilul.



Pe de altă parte, localnicii reclamă în comentarii postate pe Facebook faptul că apa are miros de hazna.



Operatorul Hidro Prahova a anunţat iniţial că problemele ar fi cauzate de fluctuaţii ale curentului electric, care au dus la producerea unor avarii la staţiile de pompare.



"Echipele Hidro Prahova sunt pe teren şi intervin cu proceduri de purjare controlată, pentru eliminarea apei afectate şi restabilirea calităţii serviciului de alimentare", a transmis, într-o primă fază, operatorul.



Ulterior, autorităţile au instituit interdicţia de utilizare a apei pentru consumul uman până la confirmarea calităţii apei prin buletinele de analiză.



În acest context, Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă prin intermediul unor containere amplasate în mai multe zone ale oraşului.



Totodată, reţeaua publică de alimentare cu apă va fi igienizată de către o firmă specializată.



"În cursul zilei de mâine, 29 aprilie, ca măsură suplimentară de siguranţă, o firmă specializată, contractată de Hidro Prahova SA, va efectua operaţiuni de spălare şi igienizare a reţelei publice de alimentare cu apă din oraşul Breaza. Aceste lucrări au ca scop asigurarea calităţii serviciului de furnizare a apei şi restabilirea condiţiilor normale de utilizare", se arată într-o informare transmisă, luni, Agerpres.



Potrivit lui Bogdan Novac, oraşul Breaza are circa 16.000 de locuitori.

