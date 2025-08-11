Data publicării:

Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursă foto: Pexels (Nithin PA)
Sursă foto: Pexels (Nithin PA)

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice în mai multe zone din Capitală.

De asemenea, în perioada 11 - 31 august, ca urmare a efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.

Potrivit Termoenergetica, se vor efectua următoarele intervenţii:



* Reţeaua termică primară în zona Splaiul Independenţei - Calea Plevnei - Bulevardul Dinicu Golescu - Strada Buzeşti - Bulevardul Iancu de Hunedoara din Sectorul 1; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (56 blocuri şi imobile), un modul termic, şase puncte termice industrie şi opt puncte termice dotări, de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Şoselei Pantelimon din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (10 blocuri), de luni - ora 09:00, până marţi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară la racordul punctului termic 19 Pantelimon, zona Străzii Cristescu Dima, din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (17 blocuri), de miercuri - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Calea Moşilor din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (99 blocuri), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1988, această porţiune de reţea având 37 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Şoseaua Fundeni, Şoseaua Colentina şi Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (136 blocuri şi Spitalul Fundeni), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Străzilor Maşina de Pâine şi Ion Berindei din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 12 puncte termice (201 blocuri), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Şoselei Ştefan cel Mare din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 18 puncte termice (182 blocuri şi Spitalul Colentina), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 40 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Calea Călăraşilor şi a străzii Delea Nouă, din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către două puncte termice (17 blocuri), de luni - ora 09:00, până miercuri - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară la racordul punctului termic 13 Foişor, zona Străzii Alexandru Moruzzi din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (11 blocuri), de luni - ora 09:00, până miercuri - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona Bulevardelor Mircea Vodă şi Corneliu Coposu din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către trei puncte termice (24 blocuri şi 3 obiective industriale), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1991, această porţiune de reţea având 34 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară în zona străzii Sg. Niţu Vasile din Sector 4; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (95 blocuri), de luni până joi. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

* Reţeaua termică primară la racordul comun al punctelor termice 2 şi 3 Sălaj, zona străzii Dunăvaţ şi a Şoselei Sălaj din Sectorul 5; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către două puncte termice (20 blocuri), de luni - ora 09:00, până marţi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Salvamont România, atac la decizia Guvernului: Reducerea sporurilor, profund nedreaptă față de salvatorii montani
28 iul 2025, 09:57
De ce se scarpină câinele sau pisica ta. Explicaţiile veterinarului
27 iul 2025, 14:07
Peștera Ialomiței – un deceniu de la redeschidere
27 iul 2025, 09:00
Pilotul Osiceanu, semnal de alarmă. Când e cel mai sigur să zbori? Directiva europeană care a schimbat totul
26 iul 2025, 21:56
Compromisurile firmelor low-cost pentru bilete ieftine. Dezvăluirile pilotului Cezar Osiceanu
26 iul 2025, 14:58
Restricții de circulație în 15 județe din cauza caniculei extreme
25 iul 2025, 17:25
Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video
25 iul 2025, 10:55
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR
24 iul 2025, 17:42
Apele Române, precizări privind rezervele de apă la nivel național. Recomandări de consum în contextul secetei
23 iul 2025, 20:49
Jennifer Lopez, în concert la București. TPBI: Spectacolul „Summer in the city 2025” deviază duminică opt linii de transport în comun
23 iul 2025, 16:46
Haos pe Autostrada A3. O cireadă de vaci a produs un accident rutier, în zona localităţii Voluntari
22 iul 2025, 16:12
Patriarhul Daniel își aniversează, marți, împlinirea vârstei de 74 de ani. E bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință
22 iul 2025, 08:59
Alertă gravă de securitate cibernetică. CECCAR: NU este o coincidență – este un atac structurat
21 iul 2025, 18:11
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Sectoarele vizate
21 iul 2025, 11:05
De ce badantele și românii care au lucrat în Italia au pensii atât de mici. Semnal de alarmă pentru partidele politice / video
20 iul 2025, 14:38
Grădina Zoologică București se închide pentru trei zile, în urma furtunii de joi 
18 iul 2025, 13:52
Un ingredient esențial pentru deserturi, pe cale să dispară
18 iul 2025, 11:43
Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, atac la ALPAB: Lucrurile nu mai pot continua în forma actuală
18 iul 2025, 09:05
A fost emisă Autorizația de Construire pentru refacerea podului peste pârâul Bizdidel-Pucioasa
17 iul 2025, 14:44
Sfântul Ilie, tradiții și obiceiuri. Ce fac credincioșii în această zi
17 iul 2025, 11:37
Unde te relaxezi în București? Spații verzi, sport și mișcare pentru toate gusturile
16 iul 2025, 13:48
IRI Travel: Hotelurile care știu să se promoveze au plajele și camerele pline pe Litoralul Românesc
16 iul 2025, 12:48
Costel Fotea, de Ziua Națională a Contabilului Român: Respect și apreciere pentru cei ce aduc rigoare și echilibru în economie
14 iul 2025, 15:51
Rute alternative pentru evitarea aglomerației de pe drumurile de la mare și de pe Valea Prahovei
14 iul 2025, 14:07
Cum se circulă, de fapt, pe ”Podul Prieteniei”. De ce stai 2 ore dinspre România spre Bulgaria, 15 minute dinspre Bulgaria spre România?
13 iul 2025, 16:39
Alertă de pe litoral: înșelăciune cu locurile de cazare. Mesaj de ultim moment al Poliției
12 iul 2025, 12:34
Cum îți dai seama, cu ochiul liber, că roșiile cumpărate sunt un pericol. Au fost umplute cu substanțe chimice
12 iul 2025, 08:53
Corneliu Ștefan: Promisiunile se văd prin fapte
11 iul 2025, 14:32
Programul  sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București
11 iul 2025, 09:06
Cele mai noi știri
acum 1 ora 29 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 36 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 49 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 51 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 4 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 39 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 0 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 7 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 35 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 43 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel