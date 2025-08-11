Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor

De asemenea, în perioada 11 - 31 august, ca urmare a efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.

Potrivit Termoenergetica, se vor efectua următoarele intervenţii:





* Reţeaua termică primară în zona Splaiul Independenţei - Calea Plevnei - Bulevardul Dinicu Golescu - Strada Buzeşti - Bulevardul Iancu de Hunedoara din Sectorul 1; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (56 blocuri şi imobile), un modul termic, şase puncte termice industrie şi opt puncte termice dotări, de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Şoselei Pantelimon din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (10 blocuri), de luni - ora 09:00, până marţi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară la racordul punctului termic 19 Pantelimon, zona Străzii Cristescu Dima, din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (17 blocuri), de miercuri - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Calea Moşilor din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (99 blocuri), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1988, această porţiune de reţea având 37 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Şoseaua Fundeni, Şoseaua Colentina şi Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (136 blocuri şi Spitalul Fundeni), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Străzilor Maşina de Pâine şi Ion Berindei din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 12 puncte termice (201 blocuri), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Şoselei Ştefan cel Mare din Sectorul 2; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 18 puncte termice (182 blocuri şi Spitalul Colentina), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 40 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Calea Călăraşilor şi a străzii Delea Nouă, din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către două puncte termice (17 blocuri), de luni - ora 09:00, până miercuri - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară la racordul punctului termic 13 Foişor, zona Străzii Alexandru Moruzzi din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (11 blocuri), de luni - ora 09:00, până miercuri - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona Bulevardelor Mircea Vodă şi Corneliu Coposu din Sectorul 3; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către trei puncte termice (24 blocuri şi 3 obiective industriale), de luni - ora 09:00, până joi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1991, această porţiune de reţea având 34 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară în zona străzii Sg. Niţu Vasile din Sector 4; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (95 blocuri), de luni până joi. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.



* Reţeaua termică primară la racordul comun al punctelor termice 2 şi 3 Sălaj, zona străzii Dunăvaţ şi a Şoselei Sălaj din Sectorul 5; se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către două puncte termice (20 blocuri), de luni - ora 09:00, până marţi - ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare, scrie Agerpres.

