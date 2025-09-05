Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele

Ryanair a anunțat, joi, că a finalizat instalarea noilor dispozitive de verificare a bagajelor în cele 235 de aeroporturi din Europa, permițând pasagerilor să ia cu ei în avion bagaje de mână gratuite mai mari, scrie brusselstimes.com.

De acum înainte, toți pasagerii Ryanair pot urca la bord cu un bagaj personal gratuit de dimensiuni mai mari – 40x30x20 cm, față de limita anterioară de 40x25x20 cm. Noua dimensiune este cu 33% mai mare decât standardul european pentru bagajul de mână gratuit, a subliniat compania.

„Sperăm ca pasagerii noștri să se bucure de aceste dimensiuni mai mari pentru bagajul gratuit de mână. Însă orice pasager care nu respectă noile limite generoase va fi obligat să plătească taxa de bagaj de cală la poarta de îmbarcare”, a transmis Dara Brady, directorul de marketing Ryanair.

Ryanair permite fiecărui pasager un bagaj de mână gratuit, cu condiția să încapă „sub scaunul din față”. Cine dorește să aducă un al doilea bagaj de mână poate face acest lucru doar achiziționând serviciul „Priority Boarding”.

Potrivit companiei, schimbarea a fost implementată treptat încă din vară, în urma noilor cerințe minime privind dimensiunile bagajului stabilite de UE și a anunțului făcut în iulie de organizația Airlines for Europe (A4E).

Reglementări europene în pregătire





Asociația belgiană pentru protecția consumatorilor, Testachats, explică faptul că oferta actuală a Ryanair, cu dimensiuni puțin mai mari, are legătură cu viitoarele reglementări europene, aflate în prezent în discuție, care ar urma să clarifice regulile privind bagajul de mână gratuit. Propunerea aflată pe masa UE prevede un obiect personal gratuit cu dimensiuni maxime de 40x30x15 cm și un mic troller cu un total de 100 cm pentru cele trei laturi (de exemplu, 55x25x20 cm).

„În prezent, acesta este singurul bagaj gratuit permis de Ryanair”, a declarat Laura Clays, purtătoare de cuvânt a Testachats, pentru The Brussels Times. Aceeași regulă se aplică și la EasyJet (care are limite puțin mai generoase – 45x36x20 cm), precum și la Wizzair sau Vueling.

La începutul verii, A4E a anunțat că membrii săi – printre care Ryanair și EasyJet – vor aplica dimensiunea garantată de 40×30×15 cm pentru obiectul personal gratuit la bord. Companiile aeriene au termen până la sfârșitul sezonului estival 2025 pentru a implementa noile dimensiuni. Totuși, cei care doresc pot oferi gratuit bagaje mai mari. Dacă dimensiunile anterioare ale Ryanair (40x25x20 cm) erau prea mici, acum compania permite cu 33% mai mult decât ar impune UE.

„Dar să fim sinceri: nu este o schimbare cu adevărat prietenoasă pentru consumatori”, a adăugat Clays.

„Dezbaterea la nivel european nu a fost atât despre mărimea bagajului personal, ci despre faptul că trollerul ar trebui să fie gratuit peste tot. Iar acest lucru nu se întâmplă la Ryanair”, a mai spus Laura Clays.

Proces deschis împotriva Ryanair





Dimensiunile bagajului gratuit Ryanair au făcut deja obiectul unui proces intentat de Testachats, cu sprijinul organizației Euroconsumers, în luna mai. Actuala legislație europeană prevede că „bagajul de mână de dimensiuni rezonabile” trebuie să fie inclus în prețul biletului.

„Considerăm că acest lucru trebuie interpretat ca fiind trollerul, așa cum îl înțelege majoritatea oamenilor”, a explicat Clays.

Totuși, noile dimensiuni anunțate de Ryanair nu au fost rezultatul acestui proces, care rămâne deschis. „Chiar dacă reglementările europene privind bagajele de mână vor fi adoptate, există și alte practici ale Ryanair pe care le contestăm, așa că procesul va continua”, a precizat Testachats.

