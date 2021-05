Antena 3 lansează News Hour with CNN. Dublă premieră pe piața media din România!

Antena 3 lansează News Hour with CNN

Antena 3 va difuza în această seară, de la ora 18, prima ediție a celui mai spectaculos news-program, News Hour with CNN, și va lansa platforma de știri International News Powered by CNN. Este pentru prima dată când o televiziune din din România va produce un program în colaborare cu cea mai puternică rețea mondială de știri.

Într-un moment de criză mondială în care conexiunile globale și influențele internaționale sunt tot mai vizibile, iar publicul din Romania descoperă cât de important este să fii conectat la actualitatea interna și externă, parteneriatul dintre Antena 3 România și CNN, parafat în 2020, va oferi informație completă, onestă, competentă și exclusivă.

De luni până vineri, ora 18:00 devine reperul știrilor scrise și montate după standardele profesionale ale CNN, produse de o echipă de jurnaliști dedicată acestui produs, dar care va beneficia și de suportul întregii redacții Antena 3, anunță Intact Media.

Producătorul executiv al acestui news-program unic pe piața media din România a fost selectat și angajat de CNN, beneficiind, ca și membrii echipei redacționale și de producție din România, de training intensiv furnizat de profesioniștii rețelei internationale.

Relatări ale corespondenților CNN din punctele fierbinți dfe pe glob

Fiecare ediție va aduce publicului din România relatări exclusive ale corespondenților CNN din toate punctele fierbinți ale lumii. Acestora li se vor adăuga subiectele interne difuzate în premieră, anchetele exclusive și abordările 100% originale, toate constituite în jurul valorilor esențiale ce vor fi promovate în noul program al Antenei 3:interes public, credibilitate, curaj, onestitate, integritate și respect.

,Am lucrat aproape un an de zile alături de colegii mei la acest proiect, probabil cel mai provocator și spectaculos din cariera noastră, și acum aproape că nu mai am răbdare să venim cu acest produs în fața publicului din România, la o săptămână după Paște, a declarat Mihai Gâdea, CEO Antena 3. Au fost luni de pregătiri intense - imediat după semnarea acestui parteneriat strategic cu CNN – sesiuni de training, de selecție pentru echipă, de investiții în echipamente și decoruri care ne vor diferenția și mai mult de orice alt furnizor de știri din România. Vă invit să vă fixați ceasurile la ora șase după-amiaza și să fiți parte în fiecare zi a acestei experiențe unice. CNN este cel mai prestigios brand de știri media din lume și cel mai distribuit canal de televiziune la nivel global”, a spus Gâdea.