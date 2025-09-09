Data actualizării: | Data publicării:

ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Stiri

Proiectul de Ordin privind noile criterii de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care dețin deja un certificat cu termen de valabilitate permanent și, după intrarea în vigoare a acestuia, vor exista mai multe afecțiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent, precizează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

'Parte din comunitatea persoanelor cu dizabilități din România s-a adresat în ultimele zile Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu o serie de îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap, aflat în transparență decizională. Astfel, facem următoarele precizări:

- proiectul de ordin NU prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care dețin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent;

- în momentul în care ordinul privind noile criterii va intra în vigoare, vor exista mai multe afecțiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent.

Certificatele deja emise cu termen de valabilitate permanent rămân valabile; în acest moment, evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil se realizează potrivit acelorași prevederi, respectiv ale Ordinului nr. 762/1992/2007; evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil (12/24 de luni) se va realiza în baza unui nou ordin privind criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap DOAR de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a acestuia', se menționează într-un comunicat al ANPDCA.

În acest moment, proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap se află în procedură de transparență decizională și nu produce efecte decât după intrarea sa în vigoare, adică după publicarea în Monitorul Oficial al României, subliniază sursa citată.

'Cât timp proiectul se află în procedura de transparență decizională, pot fi făcute observații și propuneri prin adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].
Ținem cont de toate observațiile, propunerile și îngrijorările persoanelor cu dizabilități, astfel că, pentru o mai bună clarificare a propunerilor de criterii întocmite de către Comisia Superioară și Comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ANPDPD va organiza în perioada următoare o serie amplă de consultări cu toți actorii implicați. La finalul dezbaterilor, toate observațiile și propunerile primite vor fi analizate și va fi stabilită forma proiectului de ordin care va fi trimisă spre aprobare. Toate persoanele implicate până la acel moment în procesul de consultare vor fi informate cu privire la preluarea sau nu a observațiilor și propunerilor lor. În curând, vom anunța o adresă de e-mail și un call center dedicate nelămuririlor cu privire la propunerile de noi criterii, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns', se mai menționează în comunicat.

Ce prevede procesul de revizuire 


Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat vineri procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea și completarea anexei la Ordinul 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

Conform unui comunicat al ministerului, scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecție socială. În al doilea rând, reforma urmărește o protecție mai mare a beneficiarilor. Prin reașezarea criteriilor, se dorește eliminarea neconcordanțelor în procesul de evaluare, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecție.

Potrivit sursei citate, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecțiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni: retardul mental sever și profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută și relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziționarea limbajului; amputații; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice și neurologice grave; nanism hipofizar și acondrodispalzia; poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecțiuni osteoarticulare cu anchiloze și tulburări severe, în afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecțiuni grave pentru care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/ 24 luni se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare.

'Revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical și al tehnologiilor de asistență, ținând cont de noile descoperiri și tratamente, dar și de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilități. În același timp, vrem să aducem claritate și să punem capăt suprapunerilor în descrierea gradului accentuat și grav. Acolo unde se impune, acordarea gradului grav cu asistent personal este condiționată de pierderea totală a autonomiei, comparativ cu situația anterioară. Subliniem că un principiu esențial al acestei reforme este imparțialitatea: evaluările trebuie să fie unitare și obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism', se mai precizează în comunicat. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil / Update
09 sep 2025, 11:04
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
07 sep 2025, 19:48
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. UPDATE: Cine sunt cei doi șoferi care au murit. Unul avea 21 de ani, celălalt 23
07 sep 2025, 10:17
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
07 sep 2025, 00:04
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
06 sep 2025, 22:45
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
06 sep 2025, 21:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
06 sep 2025, 16:13
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni
05 sep 2025, 09:29
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
04 sep 2025, 22:48
Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii
04 sep 2025, 21:55
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
04 sep 2025, 19:26
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
04 sep 2025, 19:59
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
04 sep 2025, 16:22
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
acum 33 de minute
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
acum 34 de minute
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
acum 48 de minute
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
acum 1 ora 3 minute
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
acum 1 ora 4 minute
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: Netanyahu, detalii despre operațiunea Israelului / video
acum 1 ora 21 minute
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
acum 1 ora 34 minute
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel