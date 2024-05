Anna Lesko, despre despărțirea de tatăl copilului ei: "Să rămâi singură este mai bine decât într-o relație în care îngenunchezi"

"Decizia a venit în timp, dar eu am atât de multă încredere în mine, încât nu m-am gândit nicio secundă că asta ar putea fi o problemă. Am atât de multă încredere și asta vreau să insuflu tuturor femeilor. Este foarte important să știe că nu au niciun defect și trebuie să aibă încredere debordantă în ele. Este cel mai atractiv lucru. Altfel, nu o să poți merge niciodată înainte, dacă gândești prăpăstios. Trebuie să umpli camera cu lucruri pozitive, fiindcă negativul stă în tocul ușii. Totul contează.

Să rămâi singură nu este ușor, dar este mai bine decât să stai într-o relație toxică în care tu îngenunchezi. Fericirea nu înseamnă doar să fii mereu cu zâmbetul pe buze, înseamnă mai mult decât atât. Fericirea ți-o construiești, nu vine peste tine. Dacă tu ești fericită, copilul va fi fericit. Dacă ești împlinită, îți va merge bine.

"Este indicat să rămâi, o dată la ceva timp, singur în viața asta"

E foarte greu să fii singură, dar prefer să fiu singură și înțeleasă de mine. Ador momentele de singurătate. Este foarte important să îți rezolvi problemele. Trebuie să fii într-o armonie cu tine, cu mintea ta și cu sufletul tău. În permanență, vom avea parte de probleme și întrebări. De obicei, fac curățenie în mintea mea dacă vreau să le rezolv bine pe toate. Trebuie să ai momentul tău de singurătate și de analiză.

Te surprinzi și pe tine în astfel de ipostaze și vezi că te-ai schimbat de la an la an. Este indicat să rămâi, o dată la ceva timp, singur în viața asta. Apreciez femeile singure care iau în piept situații de genul ăsta, le găsesc puternice și curajoase", a spus Ana Lesko, pentru viva.ro.

Anna Lesko, acuzată de infidelitate

Anna Lesko s-a despărţit de Adrian Neniţă, în 2019, după o relaţie de opt ani. La momentul respectiv, s-a vehiculat că artista ar fi fost infidelă iar Mike Diamondz a fâcut câteva declarații, după ce a fost acuzat că el ar fi fost motivul despărțirii.

"Îmi place Anna Lesko, este o tipă frumoasă, este o doamnă pe care o apreciez prin muzica sa. Nu am sărutat-o niciodată pe Anna Lesko. Nu am sărutat-o. Eu cred că, atunci pe moment, din partea mea ar fi fost ceva. E un sentiment de moment, nu trebuie să ne bazăm viitorul pe sentimentele de moment. Împrejurarea în care eram era una favorabilă, dar soarta a decis ca lucrurile să rămână așa. Nu știu dacă a fost un început de relație. Am ajuns acasă singur și am cercetat problema. Eu cu Anna mă știu de peste 10 ani, ea este o fată foarte senzuală și eu mereu am răspuns carismatic. De fiecare dată când ne vedem e aceeași atitudine. M-am gândit că este cu cineva de foarte mult timp, dar faptul că nu își păstrează distanța e un semn", a spus artistul la Antena Stars.

