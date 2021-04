Andrei Ștefănescu, despre divorțul de Antonia: Sunt lucruri în viață pe care nu ți le poți explica

"Dacă aș putea să explic... Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu ți le poți explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești. Pur și simplu se întâmplă și e mai bine ca, atunci când îți dai seama, să-ți vezi de treabă. Cel mai important este ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e un pic mai bună. Am petrecut mai mult timp cu el. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât îmi făceam înainte. Știam că îl găsesc, că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta. Chiar și când nu am timp, îl iau cu mine. La un moment dat, va simți, dar important este să înțeleagă mai târziu", a spus Andrei Ștefănescu, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.