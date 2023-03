Andrei Caramitru: O pensie specială costă, în total, cât 13 pensii normale. Doar la noi există așa ceva

El a spus că o pensie specială costă, în total, cât 13 pensii normale.

„Problema pensiilor speciale. A explicat cu cifre Budai (ciudat ca le-a dat public).

Sunt socante :- pensiile normale : 35 de ani de contribuție, 45% din venit- pensii speciale: 15 ani contribuție, 85% din venit.Practic contribui mai puțin de jumate decat ceilalți, dar ai dublu fata de ăilalți, si pentru 20 ani mai mult decât ceilalti (de 3x mai mult). Per total - esti de 13 mai șmecher decât prostalaii iobagi. De 13 ori!!!!!

Pe scurt - o pensie specială costa in total cât 13 pensii normale. E cea mai aberanta schema de pensii DIN LUME - nicăieri si niciodată nu a existat așa ceva. Nu exista decât la noi. Porcărie totala.

Ps: dacă nu le taie, si an de an numărul de pensionari speciali creste (pentru ca sunt toti tineri, nu mor decât putini in fiecare an) - sunt doar trei soluții:

(1) dam faliment sau (2) taie masiv toate pensiile normale - si ajungem la diferenta nu de 13x ci de 30x sau (3) dublează toate taxele (si asta ne arunca in recesiune totala). Nu exista matematic alte soluții”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

