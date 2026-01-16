Andrei Baciu spune că România a obținut prin consens un rol cheie în ONU

"Poate că săptămâna asta, știrea asta a trecut neobservată. Dar, în mediul internațional diplomatic, am avut un mare motiv de mândrie că suntem români. România a reușit să obțină mandatul de Președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ale Națiunilor Unite. O poziție de conducere care influențează direcția programelor globale ale ONU. Dar informația cu adevărat importantă nu este doar asta.

Meritul ambasadorului Cornel Feruță

Ceea ce contează cu adevărat este modul în care s‑a făcut alegerea: prin consens. Asta înseamnă că România poate fi respectată internațional, atunci când are oameni valoroși care o reprezintă. În cazul de față, această reușită prin consens este meritul lui Cornel Feruta – ambasadorul nostru la United Nations, unul dintre cei mai abili diplomați și oameni de stat pe care îi are România.

Poate este mai puțin cunoscut în spațiul public, dar pot să vă spun, din experiență personală – din vizitele oficiale pe care le‑am făcut de‑a lungul anilor la New York și la Washington și din întâlnirile cu diverși ambasadori acreditați în România și parteneri externi – că numele lui Cornel Feruță apare mereu atunci când se vorbește despre diplomația românească și profesionalismul ei.

Respectul pentru oamenii valoroși din diplomația românească – este viu și autentic în ochii partenerilor internaționali.

Un om cu o experiență uriașă, în special în diplomația multilaterală. Și asta nu e puțin lucru. Sigur, sunt multe lucruri care ar putea să meargă mai bine în România. Dar atunci când avem o reușită – cum este cea de săptămâna asta – ea trebuie apreciată. Este un succes al României. Iar meritul pentru acest rezultat îl are Cornel Feruță", a scris Andrei Baciu, pe Facebook.