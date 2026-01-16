€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Andrei Baciu spune că România a obținut prin consens un rol cheie în ONU
Data publicării: 19:46 16 Ian 2026

Andrei Baciu spune că România a obținut prin consens un rol cheie în ONU
Autor: Dana Mihai

andrei baciu_INQUAM_Photos_Malina_Norocea Andrei Baciu / sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Andrei Baciu afirmă că România a obținut, prin consens, președinția Consiliului Executiv al unei importante agenții ONU.

 

"Poate că săptămâna asta, știrea asta a trecut neobservată. Dar, în mediul internațional diplomatic, am avut un mare motiv de mândrie că suntem români. România a reușit să obțină mandatul de Președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ale Națiunilor Unite. O poziție de conducere care influențează direcția programelor globale ale ONU. Dar informația cu adevărat importantă nu este doar asta.

Meritul ambasadorului Cornel Feruță

Ceea ce contează cu adevărat este modul în care s‑a făcut alegerea: prin consens. Asta înseamnă că România poate fi respectată internațional, atunci când are oameni valoroși care o reprezintă. În cazul de față, această reușită prin consens este meritul lui Cornel Feruta – ambasadorul nostru la United Nations, unul dintre cei mai abili diplomați și oameni de stat pe care îi are România.

Poate este mai puțin cunoscut în spațiul public, dar pot să vă spun, din experiență personală – din vizitele oficiale pe care le‑am făcut de‑a lungul anilor la New York și la Washington și din întâlnirile cu diverși ambasadori acreditați în România și parteneri externi – că numele lui Cornel Feruță apare mereu atunci când se vorbește despre diplomația românească și profesionalismul ei.

Citește și: 36 de ani de la Operațiunea Trandafirul: Cum a scăpat Elena Ceaușescu de trupurile victimelor de la Revoluție

Respectul pentru oamenii valoroși din diplomația românească – este viu și autentic în ochii partenerilor internaționali.
Un om cu o experiență uriașă, în special în diplomația multilaterală. Și asta nu e puțin lucru. Sigur, sunt multe lucruri care ar putea să meargă mai bine în România. Dar atunci când avem o reușită – cum este cea de săptămâna asta – ea trebuie apreciată. Este un succes al României. Iar meritul pentru acest rezultat îl are Cornel Feruță", a scris Andrei Baciu, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrei baciu
onu
Cornel Feruță
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Violonistul Răzvan Stoica (vioara Stradivarius ex-Ernst 1729) reia seria de recitaluri și întâlniri în școlile din România
Publicat acum 20 minute
O nouă hartă dezvăluie ce se află sub gheața din Antarctica / foto
Publicat acum 24 minute
Atacurile rusești paralizează Kievul. Școlile, închise până în februarie
Publicat acum 32 minute
El e Vlad! Adevărul dureros pe care îl ascunde această poză. Mama lui a decis să vorbească
Publicat acum 43 minute
Când liderii invocă forța, ce aude de fapt societatea? Psihologii Mihail Jianu și Radu Leca scriu astăzi despre evenimentele interesante din SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close