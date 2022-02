Andreea Raicu a RECUNOSCUT: Primele declarații despre iubitul ei. ”Când stă cu mine în pat...”

Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. La vârsta de 44 de ani, vedeta se mândrește cu o carieră de succes, însă viața privată a ales să o țină departe de ochii curioșilor. Cu toate astea, Andreea Raicu a făcut câteva dezvăluiri inedite din viața sa.

”În vacanță am învățat să mă bucur de lucrurile din jurul meu, de oamenii din jurul meu. Nu mai stau cu ochii în telefon. Am devenit atât de intolerantă cu chestia asta încât, dacă vorbesc cu cineva și persoana respectivă pune mâna pe telefon, mă opresc din vorbit”, a dezvăluit Andreea Raicu, în emisiunea ”Teo Show”.





Andreea Raicu, primele declarații despre iubitul său: Nu e nevoie să îl cert, nu există așa ceva!

Andeea Raicu a făcut câteva dezvăluiri și despre relația cu iubitul său. Vedeta a mărturisit că încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună.

”Când stă iubitul cu mine în pat, nu stă cu telefonul. Nu e nevoie să îl cert, nu există așa ceva! Petrecem timpul împreună, nu pe telefon. După două săptămâni în Maldive, două zile nu am vrut să deschid Instagramul, doar WhatsApp. Am momente când intru în dependență și atunci renunț. Doar Instagramul mă afectează, recunosc”, a completat ea în cadrul emisiunii de la Kanal D.





De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu niciodată

Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar faptul că toată lumea o întreba, la 30 de ani, când se mărită și când va face un copil, au adâncit acea stare.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu, la Digi 24, scrie viva.ro.

"Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață"

"Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai spus vedeta la o emisiune TV.

