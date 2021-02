Andreea Marin, detalii despre AVERE și SALARIU din televiziune: NU am fost plătită bine ACOLO, să ne ÎNȚELEGEM!

Andreea Marin a mărturisit că a fost nevoită să facă sacrificii pentru a-și putea cumpăra casă și mașină și a explicat că este extrem de cumpătată atunci când vine vorba de cheltuieli și nu aruncă banii pe articole vestimentare.

"Nu sunt un om pe care să îl poţi numi "cu bani", bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată. Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani", a spus Andreea Marin într-un interviu pentru Canal 33.

Andreea Marin, detalii bombă de pe vremea "Surprize, surprize": Eram îmbrăcată bine doar în emisiune

"Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget. Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune", a spus Andreea Marin, într-un alt interviu pentru revista Viva.