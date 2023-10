Andreea Berecleanu, surprinsă de prețurile piperate din Islanda. Cât a dat pe taxi

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, au ales Islanda drept destinație pentru o săptămână de concediu în acest an. Într-un interviu acordat unica.ro, jurnalista și-a împărtășit experiența din statul nordic.

Berecleanu a mărturisit că au fost uimiți de prețurile ridicate din Islanda, iar șocul cel mai mare l-a avut după ce a coborât din taxi.

Cât a costat-o taxiul de la aeroport până în centru

"Noi suntem persoane cu picioarele pe pământ, foarte realiști în privința costurilor, în general. Da, este scumpă. Spre exemplu, între taxiul din capitală pe o distanță similară, să zicem, de la aeroportul Charles de Gaulle până în centrul Parisului, este o diferență de 150 de euro (n.red.: în Islanda) versus 50 de euro (n.red.: la Paris). Cam toate, inclusiv excursiile, inclusiv restaurantele, mâncarea, sunt extrem de scumpe. În țările nordice au un nivel de trai foarte ridicat și, bineînțeles, și alte costuri. Nu am stat mult. Am stat o săptămână. Am avut în total două săptămâni de concediu. Șase zile am stat în Islanda, apoi la Paris și în împrejurimile Parisului" a spus Andreea pentru publicația amintită.





