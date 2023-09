Andreea Bălan și Victor Cornea, la un pas de nuntă deja? "Părinții lui m-au plăcut din prima clipă"

"Este mult prea devreme totuși să ne gândim la partea aceasta, însă haideți să vedem ce ne rezervă viitorul! Cum am mai spus, avem o conexiune divină și trăim din plin momentul prezent", a spus Victor Cornea pentru viva.ro.

De asemenea, Andreea Bălan spune că actele nu sunt importante pentru ea. "Căsătoria mea de 4 luni (în acte atât am fost căsătorită) a survenit în urma șocului avut cu stopul cardiac, deci pot spune că actele nu au fost niciodată o prioritate. Importante pentru mine sunt iubirea și respectul reciproc, iar o relație frumoasă poate funcționa și fără acte. Doar iubirea ține doi oameni împreună", a mărturisit artista.

"Părinții lui m-au plăcut din prima clipă și ne-am înțeles minunat. Ador să merg la Sibiu și să ne plimbăm în natură și în locurile unde el a copilărit. De asemenea, mama mea îl îndrăgește foarte mult pe Victor", a recunoscut Andreea Bălan.

"Nici nu mă gândesc la diferența de vârstă"

Luna trecută, tenismenul vorbea despre relația cu artista și diferența de vârstă de zece ani dintre ei.

"Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunii pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță.

O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, spunea Victor Cornea, la începutul lunii, în emisiunea "Așii Tenisului” de la Digi Sport.

"Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte"

Iar Andreea Bălan pare să fie chiar optimistă privind anii care îi despart.

"Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc și este foarte importantă sănătatea familiei mele, a fetițelor, a mamei mele, a mea și, în rest, Dumnezeu ni le dă pe toate. În ultimii ani am fost liniștită, pentru că m-am echilibrat eu cu mine.

În ultimii doi ani, nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și, când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca suflet sunt tânără și mă comport copilărește.

M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc", a spus Andreea Bălan, la Antena Stars.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News