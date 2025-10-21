Ancheta Nordis se extinde: Peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu de 35,8 milioane €

Procurorii au decis să extindă ancheta privind grupul Nordis, după ce au fost înregistrate peste 300 de noi plângeri penale. Noile sesizări îi vizează pe administratorii grupului, precum și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele deja urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform România TV.

Grupul Nordis este condus și administrat de Vladimir Ciorbă, alături de Gheorghe Emanuel Poştoacă, principal acționar al Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă, care deține roluri de acționar și administrator în mai multe companii din cadrul grupului, și Florin Poştoacă. Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro

Conform procurorului de caz, urmărirea penală a fost extinsă pentru actele materiale recente, vizând atât administratorii grupului cât și cele două societăți. Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.