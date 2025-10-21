€ 5.0832
Data publicării: 12:09 21 Oct 2025

Ancheta Nordis se extinde: Peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu de 35,8 milioane €
Autor: Tiberiu Vasile

Procurorii extind ancheta Nordis după 300 de plângeri noi și un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane €.

Procurorii au decis să extindă ancheta privind grupul Nordis, după ce au fost înregistrate peste 300 de noi plângeri penale. Noile sesizări îi vizează pe administratorii grupului, precum și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele deja urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform România TV.

Grupul Nordis este condus și administrat de Vladimir Ciorbă, alături de Gheorghe Emanuel Poştoacă, principal acționar al Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă, care deține roluri de acționar și administrator în mai multe companii din cadrul grupului, și Florin Poştoacă.

Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro

 

Conform procurorului de caz, urmărirea penală a fost extinsă pentru actele materiale recente, vizând atât administratorii grupului cât și cele două societăți. Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro. 

Până în prezent, ancheta a înregistrat aproximativ 700 de plângeri penale, vizând 850 de victime, iar prejudiciul total estimat pentru înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave a ajuns la circa 75 milioane de euro. Această sumă reprezintă banii plătiți de persoanele păgubite pentru apartamente și case care nu au fost niciodată construite sau livrate, au transmis surse judiciare, potrivit Adevărul.

 
 

