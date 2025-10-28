Anchetă la Parchetul din Buzău pentru stabilirea circumstanțelor decesului chirurgului Ștefania Szabo

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a anunțat, marți, că a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs decesul directorului medical al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, dr. Ștefania Szabo, care a fost găsită decedată în camera de gardă a unității medicale.

Expertiză medico-legală pentru stabilirea exactă a decesului

Potrivit sursei citate, până în prezent, au fost ridicate mijloace materiale de probă de la locul faptei, iar mai multe persoane urmează să fie audiate. De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili cauza exactă a decesului.

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 C.p. în vederea stabilirii condițiilor în care dr. Szabo Lavinia Ștefania, director medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, a decedat în cursul nopții de 27/28.10.2025, în timp ce se afla la locul de muncă, în camera de gardă a unității medicale. Până la acest moment a fost efectuată cercetarea la fața locului, fiind ridicate mijloacele materiale de probă relevante, urmând a fi audiați mai mulți martori, cadre medicale. În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către medici legişti din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău, urmând ca acest procedeu probator să stabilească cauza decesului”, se arată într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Conform site-ului oficial al spitalului, dr. Ștefania Szabo activa la SJU Buzău din iulie 2020, ca medic specialist chirurgie generală, iar din decembrie 2021 ocupa funcția de director medical.

Marți dimineață, cadrele medicale de la SJU Buzău au ținut un moment de reculegere în memoria acesteia, notează Agerpres.