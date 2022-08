Anchetă după interviul lui Gheorghe Dincă din închisoare

O anchetă a fost dispusă după interviul lui Gheorghe Dincă care a apărut vineri în spațiul public. Poliția din județul Olt s-a autosesizat și vrea acum să afle cum a ajuns telefonul de pe criminalul de la Caracal a acordat interviul din închisoare, transmite Realitatea Plus.

Oamenii legii bănuiesc că acest lucru s-a întâmplat în mod ilegal, și tocmai tocmai de aceea s-a deschis un dosar penal în acest caz. Se pare că atunci când a acceptat interviul, Dincă, supranumit "monstrul din Caracal", a făcut acest lucru fără să respecte procedura, respectiv fără să aibă acordul autorităților pentru acest interviu.

Criminalul din Caracal, singurul interviu din pușcărie. Răsturnare de situație la 3 ani de la oribila crimă. Gheorghe Dincă: Alexandra m-a scos din minți

La 3 ani de la oribila crimă, Gheorghe Dincă continuă să nege că este vinovat și spune că a fost forțat de către anchetatori să declare că este autorul faptelor. Astfel, Dincă a negat din nou că ar fi ucis-o pe Alexandra Măceșanu. El a declarat într-un interviu acordat pentru Gândul că a fost torturat pentru a declara că le-a ucis atât pe Alexandra, cât și pe cealaltă fată dispărută, Luiza Melencu, despre ambele presupunându-se că ar fi fost răpite, violate și omorâte în același mod de către criminalul din Caracal. Dincă recunoaște că a violat-o pe Alexandra Măceșanu, dar insistă că nu a omorât-o. Cât despre faptul că în 2019 recunoscuse că a și bătut-o pe fată, iar aceasta a murit în urma unei lovituri, Dincă spune că a făcut aceste declarații sub tortură.

"E mult de zis. În dimineața când s-a intrat în pod, atunci m-au rupt în bătaie 2 ore și 45 de minute, dar nu cu pumni, cu pulane. Am fost dus jos, atunci, în dimineața de 26.07.2019, am fost luat de mascați, de trupele mascate din Slatina și numai în bocanci, în bombeuri. Mi s-au rupt coaste, am coaste rupte în partea stângă în dreptul inimii și mi s-a spart pieptul, coșul pieptului, cum se zice, sternul, și au măsluit radiografii și au spus că nu am nimic. Cu totul s-a mers pe măsluire. Toate probele din dosar, văzute de oamenii de știință și specialiști, duc că nu există probe și că nu am săvârșit acele orori.

Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de cadavre, de două violuri. Din tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat este adevărat un viol, pentru că persoana respectivă care i-am plătit... Pe Alexandra. Este adevărat pentru că m-a scos din minți că nu a vrut nici să restituie banii și nici să presteze, treaba a degenerat atunci și am luat-o cu forța, recunosc. Așa s-a întâmplat, înțelegeți?", a spus criminalul din Caracal în cadrul interviului.

Reamintim că în 24 iulie 2019 familia Alexandrei Măceșeanu a anunțat la poliție dispariția fetei. O zi mai târziu copila a reușit să sune la 112 pentru a anunța că este ținută ostatică, însă autoritățile au ajuns la adresa lui Gheorghe Dincă abia după 19 ore. Deoarece nu au găsit trupul Alexandrei Măceșeanu, anchetatorii au presupus că fata de numai 15 ani a fost incinerată complet într-un butoi pentru topit smoală. Vezi mai mult AICI.

