Anca Țurcașiu, miracol după naștere: I-au spus mamei că nu mai trăiesc. Întâmplător, trântindu-mă prin cine știe ce loc, mi-a pornit inima

"Sunt născută în București, la Maternitatea Giulești, care e la câțiva metri de locul unde facem acest interviu, la 7 luni, cu 1,9 kg, iată că m-am dezvoltat totuși frumos. Având o placentă previa, mama a venit la spital, i-au spus că nu mai trăiește copilul și au salvat-o pe ea. Întâmplător, trântindu-mă prin cine știe ce loc, mi-a pornit inima. Adică a fost o șansă fantastică. Cred în Dumnezeu și cred că eu sunt aici cumva așa… simt că am menirea de a împrăștia ceva, de a lăsa ceva în urma mea. Atunci, mama a stat cu mine în spital câteva luni de zile și erau inundațiile din mai 1970, se revărsa Dâmbovița pe aici și îi era teamă că va alerga cu incubatorul la subraț. Bunica mea îmi croșeta căciulițe, fiindcă nu erau pe piață căciulițe atât de mici, pentru forma capului meu", a povestit Anca Țurcașiu pentru viva.ro.

Artista a vorbit și despre dezamăgirea trăită atunci când a dat examenul de admitere la IATC.

"Am cântat multe cântece ale multor artiști și m-a propulsat, practic, Festivalul de la Mamaia 1986, acela era emblema României. Aveam 16 ani și am luat o mențiune. Am fost cu Loredana Groza în anul acela, ea a luat trofeul, și de atunci am început călătoria, eu pregătindu-mă în paralel pentru teatru, fiindcă asta a fost viața mea. Și am și dat la IATC în 1989, înainte de Revoluție, și am fost prima sub linie. Au fost acolo niște chestii care s-au întâmplat, nu comentez. Ideea e că nu am intrat din anumite circumstanțe.

Îmi aduc aminte că tata lucra în Ministerul Învățământului și a aflat rezultatele înainte să se afișeze. Cântam la Olimp, la Internațional, plecasem imediat după ce am dat examenele, intrasem într-un contract acolo și parcă îl văd pe tata venind spre mine, pe stradă, și plângea. M-a îmbrățișat.

Numai că, vezi ce șansă – că mă întorc iar la Dumnezeu, care nu mă lasă pe mine niciodată –, în 1990 s-a înființat, în cadrul Universității Ecologice, Facultatea de Musical. Cred că au fost două serii sau o serie de actori care au terminat, specializați pe canto, dans și actorie, ceea ce pot să spun că mi-a adus niște satisfacții foarte mari. Examenul de licență mi l-am dat la Târgu Mureș, la Universitatea de Teatru din Târgu Mureș, pentru că aveam foarte mulți profesori din București, de la Conservator, de la UNATC, și au zis că să nu avem parti-pris-uri.

L-am dat acolo, într-o sală. Eu fiind foarte cunoscută, a venit toată facultatea să mă vadă, am avut un show de o oră, one woman show, a fost foarte frumos, iar rectorul facultății, domnul Béres, m-a revăzut după mulți ani în musicalul "Rebecca," de la Teatrul Național de Operetă, pentru că fiul lui, Atilla Béres, regizase acest spectacol", a mai spus artista.

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai atrăgătoare femei din showbizul românesc și are o siluetă de invidiat, motiv pentru care foarte multe femei vor să știe care este secretul interpretei. Recent, Anca Țurcașiu a dezvăluit ce i-a schimbat viața.

Acum 30 de ani, actrița a devenit vegetariană. Interpreta și-a schimbat alimentația și a renunțat la mai multe produse.

"N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil", a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru ProTV.

"Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm", a mai spus Anca Țurcașiu.

