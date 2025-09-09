Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă

Anca Todoni continuă să impresioneze pe terenurile internaționale, reușind marți o victorie spectaculoasă la turneul WTA 125 de la San Sebastian, dotat cu premii totale în valoare de 100.000 de euro.

Tânăra jucătoare română, în vârstă de 20 de ani, clasată pe locul 114 în ierarhia WTA, a depășit-o pe italianca Dalila Spiteri într-un meci dramatic, încheiat după două ore și șapte minute de joc, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-2.

Deși a pierdut primul set la o diferență clară, Todoni a reușit să își revină și să preia controlul meciului, demonstrând atât rezistență fizică, cât și maturitate tactică. Această victorie marchează a doua întâlnire câștigată de româncă împotriva Dalilei Spiteri, după ce, în 2023, se impunea în sferturile de finală de la Bistrița. Totuși, Spiteri mai avea o victorie în fața Ancăi, obținută în finala de la Sharm El-Sheikh (ITF) în același an, cu scorul de 6-3, 6-7 (4/7), 6-1. Astfel, recordul direct între cele două sportive devine 2-1 în favoarea româncei.

Succesul de la San Sebastian îi aduce Ancăi Todoni un cec de 1.740 de euro și 15 puncte WTA, consolidându-i poziția în clasamentul mondial. În optimile de finală, românca se va confrunta cu sârboaica Lola Radivojevic, o tânără jucătoare de 20 de ani, clasată pe locul 195 WTA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News